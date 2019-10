Més de 150 efectius continuen buscant els quatre desapareguts pel temporal a Tarragona

Més de 150 efectius continuen buscant per terra, mar i aire aquest divendres als quatre desapareguts a la província de Tarragona pel temporal de pluja que entre dimarts i dimecres va afectar tot Catalunya.

Fonts dels Bombers de la Generalitat han informat que coordinen el dispositiu de recerca que s'ha expandit des de L'Espluga de Francolí (Tarragona) fins a la desembocadura del riu Francolí a la costa de Tarragona, una distància d'uns 50 quilòmetres.





Dijous a la nit equips de Salvament Marítim van trobar un cadàver a la zona del Port de Tarragona, prop de la desembocadura del Francolí, i la Guàrdia Civil el va identificar com un dels dos desapareguts a L'Espluga quan anaven en un cotxe.





Hi aquest divendres ha estat per tot el llit del Francolí, que està ple de runa, i fins a la costa, i en el dispositiu també participen els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil de la Generalitat, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), Creu Roja, Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), policies locals i Policia Portuària de Tarragona, a més de diversos voluntaris de diferents municipis.





La cap del dispositiu de Bombers --amb 33 dotacions terrestres i un helicòpter--, Marta Miralles, ha explicat en declaracions als mitjans que han accelerat la recerca marítima amb Salvament i que en la llera del riu han detectat cinc cotxes en els quals encara no han pogut descartar que hi hagi ocupants, ja que cal maquinària pesada per desenterrar del fang.





Queda per trobar l'altre desaparegut a L'Espluga, un altre de nacionalitat belga de qui es va trobar el camió a la mateixa zona i dues persones --mare i fill- desaparegudes quan estaven en un 'mobile home' a Vilaverd (Tarragona) i que van ser arrossegades la nit de dimarts per l'aigua.





Una primera víctima mortal del temporal va ser un veí d'Arenys de Munt (Barcelona) que va ser arrossegat per la pluja quan volia retirar el seu cotxe la matinada de dimecres de la zona inundada de la riera del municipi, i el seu cos va ser trobat a la platja de Caldes d'Estrac (Barcelona).





INICIATIVA 'RIUADA SOLIDÀRIA'





Sota el nom 'Riuada Solidària', aquest divendres s'ha presentat la iniciativa solidària formada per veïns de la zona per ajudar els damnificats pel desbordament del Francolí i les inundacions.





"Volem ajudar els afectats donant-los una primera ajuda econòmica", han indicat els promotors en un apunt de Twitter recollit.









Els impulsors obriran un compte bancari per fer donatius i el cap de setmana del 23 i 24 de novembre s'organitzaran activitats a l'Espluga per recaptar fons.