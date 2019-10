Millora el policia ferit i donen d'alta un ferit ocular pels disturbis a Catalunya

Un total de cinc persones segueixen hospitalitzades per lesions sofertes en el marc de les protestes contra la sentència de l'1-O, entre les quals hi ha un policia nacional ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona que ha millorat, així com tres ferits que van perdre la visió d'un ull, i un d'ells ha rebut l'alta.









Segons dades de la Conselleria de Salut de la Generalitat, la tarda d'aquest dijous segueixen ingressats tres ferits al Sant Pau: el policia, que ha passat de molt greu a menys greu, i dos ferits menys greu per lesions oculars, després que un tercer hagi rebut l'alta.





A l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona, segueix ingressada una noia en estat greu, mentre que al Josep Trueta de Girona, hi ha una persona ingressada menys greu.