Joan Vázquez celebra a '20 anys no són na 'dues dècades d'activitat musical

Joan Vázquez, com Joan Manuel Serrat, és originari del Poble-sec, un barri de Barcelona estretament vinculat amb el món de l'espectacle perquè, com tothom sap, es troba el famós Paral·lel. No és estrany que amb els seus dotze anys recalés un dia al teatre Condal i quedés captivat per la màgia que es desprenia des de l'escena on es representava 'Línia roja'.





Aquest mateix dia va prendre una decisió: volia ser actor de teatre. És clar que hi va haver d'esperar un temps prudencial i va ser el moment en què va acabar el batxillerat. Acabava de fer la selectivitat quan, com el mateix interessat explica, "Focus va convocar un càsting per a la producció de Rent. Va venir la directora americana i davant la meva sorpresa jo vaig ser un dels escollits. Excusat és a dir la sorpresa del meu pare, que es va presentar a la companyia i va preguntar: 'Aquest noi sabrà comportar-se?'".









De tot això han passat vint anys, perquè Vázquez va debutar el 4 de novembre de 1999 al teatre Principal. Dues dècades en què ha fet moltes coses, pràcticament sempre dins del teatre musical (Hair, Mamma Mia, My Fair Lady, Flor de Nit, Paquito Forever, Coplas para Ocaña, Ciutat de Gespa, entre d'altres espectacles), ha aconseguit fins i tot actuar en Londres i Nova York i ara vol celebrar-ho a Barcelona amb el seu públic i amb alguns dels companys que l'han acompanyat en escena. Serà al Barts Club --és a dir, a la sala superior de l'antic Teatre Espanyol--, al llarg de quatre dilluns de novembre i recordarà fragments i cançons d'alguns dels espectacles en què ha participat, així com algunes peces de Stephen Sondheim i altres referències, tal com la de Jesucrist Superstar, tot això sota el títol de '20 anys no són na 'i amb música en directe.





El dia 4, el del vintè aniversari, estaran amb Joan Vázquez Mariona Castillo, Marta Ribera i Chipper; el 11, Àngels Gonyalons, Bealia Guerra i Manoli Nieto; el 18, Beth Rodergas, Jordi Coll i Sylvia Parejo; i el 25 de novembre, Patricia Paisal, Víctor Álvaro i Rubén Yuste.





Una acotació complementària: si la memòria no em falla, la primera vegada que vaig veure a Joan Vázquez crec que va ser al centre cultural de Sant Cugat, a la presentació, per descomptat, d'alguna musical, no puc recordar quin. I ja vaig pensar llavors que havia fusta en aquest noi. Ara he comprovat que no em vaig equivocar.