Macaya 361º, converses al voltant de la diversitat i la solidaritat al Palau Macaya

El Palau Macaya de "la Caixa" presenta la segona edició de Macaya 361º Converses al voltant de la diversitat i la solidaritat, que enguany es fa sota la direcció científica del CIDOB. Aquest format presenta un seguit de conferències a l'estil Ted Talk que tenen l'objectiu de proporcionar una visió completa i parlar sobre els reptes que afecten la societat, a través de la veu d'acadèmics, tècnics professionals del sector, representants de l'administració pública i la veu dels ciutadans.





La nova edició del Macaya 361º se celebrarà el proper 29 d'octubre, a les 18:30 hores i estarà dedicada a repensar la solidaritat en una societat tan diversa culturalment, contextualitzant el concepte en noves realitats, interaccions i interdependències. L’acte compta amb les ponències de Carlos Giménez Romero, catedràtic d'Antropologia Social (UAM) i director de l'Institut DEMOSPAZ; Sira Vilardell, directora general de la Fundación Surt; Maria Jesús Larios, adjunta al Síndic per a la Defensa dels Drets de la Infància i Maday Rivero, veïna de Collblanc - La Torrassa (L'Hospitalet de Llobregat) i portaveu de la Coordinadora d’Ampes Endavant. Després de les intervencions, es farà un debat final, on podrà participar el públic assistent. L'acte estarà moderat per la periodista Anna Boadas.









Macaya 361º





Aquest format de ponències és una aposta del centre de reflexió que va engegar l'any passat per poder posar a l'abast de la societat els temes que més preocupen. En aquesta ocasió l'objectiu és donar respostes als reptes que es plantegen a l'entorn del concepte de solidaritat avui. L'acte estarà format per quatre intervencions breus, de no més de 10 minuts, i els ponents s'hauran de moure en un escenari preparat a l'estil dels coneguts Ted-Talks. Tancarà la sessió un debat final de 30 minuts durant el qual el públic podrà intervenir amb l'objectiu de sumar respostes al repte plantejat.





Un format amb rèplica a CaixaForum Zaragoza





Com a novetat, aquest any se celebrarà també una edició de Macaya 361º a CaixaForum Zaragoza el proper 12 de novembre i comptarà amb la participació de José Manuel Latorre, coordinador dinamització comunitària a la Fundación Federico Ozanam; Susana Hernando, Casa de las Culturas y de la Solidaridad del Ayuntamiento de Zaragoza; Carlos Giménez, catedràtic d'antropología social de la UAM i director del Instituto DEMOSPAZ i Josefa Mas Mas, veïna del barri de Delicias de Zaragoza.





Macaya 361º és una altra iniciativa del Palau Macaya de "la Caixa", en el marc de les activitats que organitza seguint el seu compromís amb la societat, com a motor intel·lectual de Barcelona. El centre va reobrir les seves portes a finals de 2012 per convertir-se en un espai de diàleg entre la societat, les institucions públiques, les entitats socials, les empreses, les universitats, però també els professionals, els voluntaris i tot el públic en general.