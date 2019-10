Estats Units podria haver acabat amb el líder d'Estat Islàmic

L'Exèrcit dels Estats Units ha llançat una operació contra el líder de l'organització terrorista Estat Islàmic, Abu Bakr al Baghdadi, a la província siriana d'Idlib (al nord-oest del país); un atac que, segons estima el Departament de Defensa nord-americà amb "una elevada certesa", hauria matat l'home més buscat pels serveis d'Intel·ligència internacionals i cap d'un grup que ha estès durant l'última dècada l'horror del gihadisme per ciutats del món sencer.





L'atac va tenir lloc aquest dissabte 26 d'octubre en un complex de la localitat de Barisha, prop de la frontera amb Turquia, i va ser efectuat per una unitat de forces especials nortamericanas de l'equip Delta després de diverses setmanes de vigilància. En l'assalt també van intervenir avions, helicòpters i avions no tripulats de combat.









Segons les fonts del magazín 'Newsweek', l'equip va protagonitzar un "breu tiroteig" després de la seva entrada al bloc residencial abans que Al Baghdadi s'immolés en detonar l'armilla explosiu que portava posat. Dues de les seves esposes haurien mort també en l'explosió. En l'assalt també haurien mort diversos capitostos més de l'organització jihadista, segons fonts de seguretat iraquianes a l'agència oficial de notícies iraquiana INA.





El complex va ser destruït posteriorment per les forces aèries per impedir que es convertís en "un mausoleu per als simpatitzants del gihadisme", en el punt i final a un assalt que el president dels Estats Units, Donald Trump, va aprovar fa gairebé una setmana, i el resultat definitiu està a l'espera de concretar, pendent de rebre les proves d'ADN i dades biomètriques demanades en l'atac.





Poc després de conèixer-se aquesta operació, fonts oficials de l'Iran i l'Iraq han informat que l'Baghdadi ha mort, segons les dades que els han arribat de l'interior de Síria, encara que tampoc han ofert una verificació.





La cadena de televisió estatal iraquiana ja ha emès imatges de l'assalt. Primer, una seqüència nocturna en què es pot percebre una explosió i, després, imatges diürnes d'un cràter, amb robes tacades de sang voltant.





D'acord amb la cadena, Al Baghdadi va ser localitzat amb l'ajuda d'informació proporcionada pels serveis d'Intel·ligència iraquians, i milícies kurdes de les Forces Democràtiques sirianes (FDS) també s'han atribuït part de l'èxit d'una "històrica i exitosa operació que es ha desenvolupat com a resultat d'un treball d'intel·ligència en cooperació amb els Estats Units ", segons ha anunciat a Twitter el seu comandant Mazlum Abdi.





L'equip Delta que ha executat l'operació pertany al Comandament d'Operacions Especials Conjuntes, dirigit pel tinent general de la Força Aèria dels EUA, Scott A. Howell, i que també supervisa l'actuació del Grup de Desenvolupament de Guerra Naval Especial, el conegut com Team 6, responsable de l'assalt que fa vuit anys va acabar amb la vida del líder de l'organització terrorista al-Qaida, Ossama Bin Laden, a Abbottabad (Pakistan).





EL MÉS BUSCAT





A l'Baghdadi, de nacionalitat iraquiana, ha liderat Estat Islàmic des de 2010, quan l'agrupació terrorista encara era una branca clandestina d'Al-Qaida a l'Iraq. Durant molt temps es va pensar que s'amagava en algun lloc al llarg de la frontera entre l'Iraq i Síria.





En l'apogeu del seu poder, Estat Islàmic va estar al comandament d'un territori que s'extiendía des del nord de Síria, a través de ciutats i pobles al llarg de les valls del Tigris i l'Eufrates, fins als afores de Bagdad, la capital iraquià.





No obstant això, la caiguda en 2017 de Mossul i Raqqa, els bastions del grup terrorista a l'Iraq i Síria, respectivament, va despullar a l'Baghdadi del seu poder i el va convertir en un fugitiu.





Els atacs aeris duts a terme pels Estats Units van matar a la majoria dels principals lloctinents d'Estat Islàmic i, abans que publiqués a l'abril un missatge de vídeo en què apareix el líder terrorista, hi va haver informes contradictoris sobre si era viu o no.





No obstant això, tot i perdre els seus últims territoris, cal recordar que Estat Islàmic té cèl·lules dorments a tot el món, i alguns combatents operen des de les ombres en el desert de Síria i en diverses ciutats iraquianes.





"DECLARACIÓ IMPORTANT" D'TRUMP





El portaveu de la Casa Blanca Hogan Gidley ha anunciat aquest dissabte que Trump, planeja fer una \ "declaració important" aquest diumenge a les 09.00 hores (hora local), però no ha proporcionat més detalls sobre això.





"Una cosa molt gran acaba de succeir!", Ha manifestat Trump en el seu compte de Twitter, també sense aportar cap altra explicació.









S'espera que Trump faci la declaració a la Sala de Recepció Diplomàtica de la Casa Blanca, que ja ha utilitzat en altres ocasions per fer anuncis importants. De fet, la setmana passada va utilitzar la mateixa dependència per anunciar l'alto el foc pactat entre Washington i Turquia a Síria.