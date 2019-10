Buch descarta presentar la seva dimissió per l'actuació dels Mossos en els disturbis independentistes

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, ha assegurat que hi ha qui hauria preferit que s'apliqués la Llei de Seguretat Nacional: "Però jo no puc permetre-ho", i ha descartat dimitir en aquest moment, perquè segons ell seria una irresponsabilitat.













En una entrevista a La Vanguardia, Buch ha defensat que la seva obligació és demostrar "voluntat d'autogovern i responsabilitat política", ja que considera per ser un Estat cal tenir seguretat.





Ha sostingut que els Mossos d'Esquadra tenen "un nivell d'autocrítica altíssim", que al seu judici és necessària per mantenir la confiança de la societat catalana, i ha apuntat que si no es fes aquesta autocrítica es veuria obligat a dimitir.





Buch ha reclamat que el cos no estigui sota el focus polític, en ser preguntat per una possible comissió d'investigació al Parlament sobre els disturbis després de la sentència, i ha afegit que no té inconvenient a anar a la Cambra a donar explicacions, però " que no es converteixi en un xou ".





El conseller ha afirmat que el president de la Generalitat, Quim Torra, "en algun moment pot haver mostrat dubtes sobre actuacions concretes" dels Mossos, i ha descartat que qüestioni la feina del cos.