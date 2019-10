La Junta Electoral rebutja relegar Més País en les paperetes electorals com demanava Podem

L'enemistat entre Pablo Iglesias i Iñigo Errejón ha arribat a tal punt que el partit de Pablo Iglesias ha intentat relegar als candidats de Més País al final de les paperetes per al Senat, cosa que ha arribat fins a la Junta Electoral Central (JEC)





Finalment, per això, els de Errejón semblen haver guanyat la batalla. I és que la JEC ha desestimat l'intent de Unides Podem de relegar als candidats de Més País-Equo en les paperetes al Senat de diverses províncies per als comicis generals del proper 10 de novembre.













La ubicació dels candidats a la papereta del Senat té certa transcendència atès que, en tractar-se d'un format de llistes obertes, és l'elector qui, en el propi col·legi electoral, ha de buscar els noms a la papereta del Senat per marcar amb una creu un màxim de tres. Ha de figurar en els primers llocs facilita la localització per part de l'elector.





Per a les pròximes eleccions generals, la coalició que lidera Pablo Iglesias volia que, a l'hora de confeccionar les paperetes al Senat, s'apliqués l'apartat b de l'article 172.3 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), que estableix que els candidats s'ordenaran "d'esquerra a dreta, de dalt a baix i de més a menys", en funció dels resultats dels anteriors comicis.





Això suposaria relegar la coalició Més País-Equo que encapçala Íñigo Errejón gairebé al final de la papereta salmó, fins i tot a la volta de la pàgina a les províncies amb més candidatures en competició, ja que es presenta per primera vegada a unes eleccions al Senat .





VOLIA QUE FORA AL FINAL DEL FULL





Aquest criteri ha estat defensat per Unides Podem en diverses circumscripcions, entre elles Sevilla i Astúries. No obstant això, la JEC entén que s'ha d'aplicar a Més País altre apartat d'aquest article 172.3 de la LOREG, concretament la lletra c reservada per "partits o federacions que, havent format part d'una coalició amb representació al Senat, i que decideixin presentar-se per separat en les següents eleccions per la mateixa circumscripció ". I és que el partit de Errejón concorre aliat a Equo, que el passat 28 d'abril formava part de Unides Podem.





En diferents resolucions recollides per Europa Press, la JEC dóna instruccions perquè, com antics socis, les dues formacions comparteixin els resultats de Unides Podem en els anteriors comicis. La LOREG permet que entre ells decideixin "lliurement" qui figura primer, i en cas de desacord la ubicació "es resoldrà per sorteig".





És a dir, que els candidats al Senat de Unides Podem i els de Més País-Equo han d'aparèixer junts en la papereta, al nivell dels altres partits que ja van concórrer a l'abril, sense que la coalició de Errejón es vegi relegada als últims llocs pel fet de ser nova a les urnes.





Errejón JA VA ACONSEGUIR BUIT A RTVE GRÀCIES A EQUO





La presència d'Equo a la coalició de Més País ja va permetre a aquesta formació forçar RTVE a incloure'ls en el Pla de Cobertura per a la campanya electoral, donant-los presència en els informatius ia la ronda d'entrevistes de la cadena pública.





Al principi, RTVE contemplava a Més País com una formació extraparlamentària sense buit en els telenotícies, però la JEC li va recordar que a l'abril Equo va aconseguir un escó per Àlaba dins de la coalició Unides Podem. Paradoxalment, aquell diputat, Juantxo López de Uralde, ha abandonat la formació ecologista i es presenta ara amb Podem, però això no té efectes legals per a la JEC.