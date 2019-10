Albert Rivera: "No es pot governar amb els que cremen els carrers"

El líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmat aquest diumenge que "no es pot governar amb (Quim) Torra, no es pot governar amb (Arnaldi) Otegi ni amb els que cremen els carrers. Cal buscar solucions de futur que s'uneixin a els espanyols ".













En declaracions durant la manifestació constitucionalista de SCC a Barcelona, ha dit que "és un dia per gaudir-lo, però sobretot per dir als espanyols que no hi ha barricada, no hi ha incendi, no hi ha insult, no hi ha pedra que pugui frenar l'imparable somni d'una Espanya unida ".





Ha donat les gràcies a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per l'actuació policial en disturbis després de la sentència de l'1-O, i "una abraçada molt forta especialment als Mossos d'Esquadra i policies ferits".





"Hi ha gent que aquesta encara a l'UCI i gent agredida ahir a la nit. Així que tot el meu suport a les seves famílies, a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat. Ells sí que ens representen", ha afegit.

I ha definit així als que surten als carrers de Barcelona aquest diumenge: "Els que no cremem els carrers, els quals les trepitgem simplement per ser ciutadans".





"Avui es compleixen res més dos anys des que alguns van intentar separar-nos i aixecar fronteres, i avui, sense cridar però amb convicció i força, els catalans i el conjunt dels espanyols diem ja n'hi ha prou a l'Procés", ha afegit.





A més, ha demanat paciència als que "estan bloquejats en carreteres on els separatistes estan intentant que la gent no accedeixi a la manifestació".