Xile manté l'estat d'emergència a Concepción i Valparaíso per 15 dies

El president de Xile, Sebastián Piñera, cada dia més desaprobrado per la població, ha decretat l'estat d'excepció constitucional d'emergència a les províncies de Concepció -regió del Biobío- i en tota la regió de Valparaíso en resposta a les protestes deslligades contra la pujada dels preus del metre a Santiago, on ja hi ha toc de queda i estat d'excepció, i que s'han estès a altres ciutats. Fins al moment s'han comptabilitzat 3 morts a causa d'un incendi durant els saquejos.





Protestes a Valparaíso.





La mesura d'estat d'excepció a Concepción i Valparaíso estarà en vigor durant 15 dies i podrà prorrogar-se per altres 15 i és la resposta als greus disturbis, saquejos i incendis registrats durant la jornada de dissabte a les dues zones.





El Cap de la Zona Naval de Valparaíso, Contraalmirante Joan Andreu de la Maza, va decretar un toc de queda a partir de la mitjanit, que s'estendrà fins a les 7.00 hores de diumenge.

L'Estat d'Emergència a Concepción i Valparaíso se suma a l'decretat a les províncies de Santiago i Chacabuco, al costat de les comunas de Pont Alt i Sant Bernat, a la Regió Metropolitana.





Precisament a la capital regeix el toc de queda de 22.00 a 7.00 hores d'acord amb l'anunci del cap de la Defensa Nacional, el general de divisió Javier Iturriaga del Camp.





Aquest diumenge s'ha informat a més que almenys 20.084 llars estan sense subministrament elèctric a la Regió Metropolitana de Santiago de Xile. Dels afectats pels talls, 13.916 són clients d'Enel i 6.161 són de CGE. Les dues empreses van començar a inspeccionar les línies per identificar causes de les falles i reparar-les, informa la Intendència de la Regió Metropolitana. "





MENTRE, AUGMENTA LA XIFRA DE MORTS





Tota aquesta situació ja ha deixat almenys 11 persones mortes i altres deu que es troben "risc vital", a causa de les violentes protestes deslligades a Xile per la pujada del preu del metro de Santiago, segons l'últim balanç de víctimes, que es ha conegut aquest diumenge 27 d'octubre.





"La xifra de morts oficial que hem de lamentar en aquests últims dos dies és onze. Vam tenir tres morts abans d'ahir i lamentar vuit morts ahir", ha dit la intendenta de la Regió Metropolitana de Santiago, Karla Rubilar, en roda de premsa.





L'emissora local BioBioChile ha precisat que dues persones van morir calcinades la tarda de diumenge en un incendi registrat després del saqueig a un local de la cadena Construmart en la comuna de la Pintana, a la Regió Metropolitana de Santiago.





Els cossos van ser trobats pels bombers que es van presentar al lloc per sufocar les flames. De moment no està clara la identitat de les víctimes, però es creu que no són treballadors de l'establiment ja que estava tancat per les protestes dels últims dies.

A més, una tercera persona ha mort en les últimes hores per "un impacte balístic a Coquimbo", d'acord amb el ministre d'Interior, Andrés Chadwick, el que eleva a onze el nombre de morts respecte als vuit anunciats anteriorment.





Per la seva banda, el ministre de Salut, Jaime Mañalich, ha indicat que "hi ha deu persones que encara es categoritzen en risc vital". A més, ha informat sobre altres nou ferits que han estat hospitalitzats però sense que la seva vida corri perill.





Entre ells hi ha una persona ferida pels trets efectuats per les Forces Armades, ha admès Mañalich. "Aquest pacient, no tenint una capacitat súper especialitzada com ell necessitava, amb algun compromís neurològic, va ser traslladat (...) en helicòpter a la Clínica Alemanya", ha comentat.





Chadwick, ha afegit que "hi ha 50 carrabiners i membres de les Forces Armades lesionats" i ha defensat la seva actuació, posant l'accent en que Xile viu "una situació extraordinàriament especial en què s'ha de buscar l'ordre públic".





Tot i això, ha asseverat que "tots els incidents en què una persona hagi estat ferida per acció de les Forces Armades i de l'ordre seran posades a disposició de la Fiscalia per ser investigats". "Lamentem totes les morts", ha sostingut.





¿EN GUERRA?





El ministre d'Interior també ha informat sobre els disturbis registrats durant la nit de dissabte a diumenge, precisant que hi va haver un total de 350 actes de violència a tot el país, sent els més greus 110 saquejos a supermercats i 14 incendis en aquests locals.





A més, el ministre de Salut ha denunciat "agressions" a centres de salut. En l'incident més greu en el que al seu àmbit es refereix, l'Hospital de Chillán "va ser apedregat per una torba", ha explicat.













No obstant això, el cap de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, ha apuntat que Santiago s'ha fet de dia en "calma", malgrat la qual cosa ha subratllat que les forces de seguretat es mantindran "alerta" per "solucionar qualsevol inconvenient que poguessin provocar alguns desadaptats ".





El Ministeri de Transport i Telecomunicacions ha afirmat igualment que el transport públic funciona amb normalitat, a excepció de la Línia 1 del Metro de Santiago, on algunes estacions segueixen tancades.





El president xilè, Sebastián Piñera, va avisar dissabte en un missatge dirigit a la nació que el país està "en guerra contra un enemic poderós, implacable, que no respecta a res ni a ningú i que està disposat a fer servir la violència i la delinqüència sense cap límit ".





Iturriaga li ha contestat aquest dilluns, rebaixant el to: "Jo sóc un home feliç i, la veritat, no estic en guerra amb ningú". El ministre d'Interior s'ha sumat a l'encreuament de declaracions postil·lant que "la guerra, lamentablement, la fan els grups vandàlics a través de la violència".





ACCIONS JUDICIALS





Així les coses, l'Institut Nacional de Drets Humans (INDH) ha anunciat aquest dilluns que presentarà vuit accions judicials per tortures registrades durant les protestes i els disturbis.

Segons el director de l'organisme, Sergio Micco, 283 persones han estat detingudes --151 homes, 61 dones i 71 menors d'edat-- i nou persones han estat despullades en procediments policials.





D'acord amb els testimonis recollits pels equips del INDH desplegats al país, els detinguts denuncien ús desmesurat de la força en el moment de la detenció, vexacions sexuals cops en rostres i cuixes i tortures, entre d'altres vulneracions.





Entre els casos més greus, segons Micco, figura un home que va rebre un tret de Carabiners a cinc metres de distància i que està greu. A més, hi ha un nen que té bales en fetge, ronyó i en les seves cames, una nena ferida amb un balí a la cama, un home que va rebre un pot lacrimogen a la cara-sis persones amb lesions oculars.





El Partit Comunista (PC) ha avançat així mateix que, davant les greus denúncies sobre l'actuació de les forces de seguretat en les protestes, sol·licitarà mesures cautelars a la Comissió Interamericana de Drets Humans (CIDH) i demanaran a l'Alta Comissionada de l'ONU per els Drets Humans, Michelle Bachelet, que enviï observadors internacionals.





"A través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials han circulat una gran quantitat de vídeos on els militars han disparat a les cases o s'han portat detinguts a desplomats als carrers, sense conèixer del seu parador i el seu real estat de salut \ ", ha denunciat el PC en un comunicat.





Bachelet ha fet una crida al diàleg ia evitar la "polarització", alhora que ha reclamat una investigació independent dels morts i ferits durant les protestes. "Estic molt preocupada i trista de veure la violència, la destrucció, els morts i els lesionats a Xile en els últims cinc dies", dit l'expresidenta xilena.





LES PROTESTES





Les protestes van esclatar la setmana passada per la decisió del Govern de pujar el preu del bitllet de metro de 800 a 830 pesos (0,98 i 1,02 euros). Les manifestacions s'han radicalitzat durant el cap de setmana amb danys en el transport públic i saquejos.





En aquest context, Piñera va declarar divendres l'estat d'emergència i va imposar el toc de queda a Santiago i altres ciutats. De moment, ha fet marxa enrere en la polèmica mesura congelant el preu del bitllet de metro.





"Això és reflex d'un malestar que es ve acumulant des de fa molts anys --no és d'aquest Govern--, que no hem estat capaços de llegir i que hem d'escoltar i donar solucions", ha considerat la intendenta de la Regió Metropolitana de Sant Jaume.





CAU EL SUPORT A PIÑERA





Mentre tot això passa, l'aprovació del president xilè, Sebastián Piñera, ha caigut fins a un mínim històric del 14 per cent després de les protestes socials que han sacsejat el país, segons l'estudi publicat aquest diumenge pel diari xilè 'La Tercera'.









A més la desaprovació del mandatari s'ha disparat fins al 78 per cent, també un rècord des del final de la dictadura. Les entrevistes de l'estudi de Cadem es van realitzar entre dijous i divendres, just abans de la marxa del milió de persones que ha forçat a Piñera a demanar la renúncia del seu gabinet.





Aquestes xifres trenquen la marca que la mateixa enquestadora havia registrat al març de 2016, quan va taxar el suport a Michelle Bachelet en un mínim de 18 per cent (68 per cent en contra). Piñera havia marcat 29 per cent a favor i 58 per cent en contra en l'últim sondeig, del 18 d'octubre. La seva caiguda va ser notòria entre els enquestats que s'identifiquen amb la dreta, ja que passa del 57 al 40 per cent.

Els principals motius de la seva desaprovació són la seva "mala gestió de les protestes" i la seva "mala gestió en general", "desigualtat i abusos", "no escolta a la gent", "gestió d'educació i salut", "baixos sous" , "no compleix les seves promeses", "protegeix interessos d'empreses i elits", "elevat cost de serveis bàsics".





Els que encara li donen suport diuen fer-ho perquè "tracta de resoldre la crisi", "és bon president", per la "estabilitat i el creixement econòmic", perquè "m'identifico amb la seva postura política", "va ser triat democràticament", "compleix el que promet "," ha millorat sous, pensions i treball "," respecta a l'estranger "i" planteja idees i projectes ", entre altres raons.





Pel que fa al ministre de l'Interior, Andrés Chadwick, és desaprovat pel 80 per cent i aprovat pel 12 per cent. La intendenta Karla Rubilar, una de les autoritats que ha intentat sintonitzar amb el carrer, té un 53 per cent en contra i un 31 per cent a favor.

També van ser castigades expressions del president com "Xile està en guerra contra un enemic poderós", que va dir diumenge a la nit: el 86 per cent es va manifestar en desacord i el 11 per cent d'acord. Això sí, un 50 per cent va dir compartir que "els fets de violència provenen de grups organitzats", mentre un 45 per cent que discrepa.





El paquet legislatiu anunciat pel mandatari també va ser avaluat "malament o molt malament" pel 53 per cent dels enquestats, "bé o molt bé" pel 30 per cent i "regular" pel 13 per cent. El 80 per no creu que compleixin amb les demandes ciutadanes i només el 18 per cent sí que ho pensa.

Pel que fa a les mesures que ha de prendre el govern, el 37 per cent diu que "canvis socials"; el 21 per cent, "millorar les pensions i AFPs"; el 13 per cent, "millorar salut i preus de medicaments"; el 13 per cent, "millorar els sous"; el 12 per cent, "escoltar la gent i empatitzar i el 12 per cent una" una nova Constitució ".





Encara que un 89 per cent va dir rebutjar la "violència i destrucció de la propietat pública del Metro" com a protesta, un 9 per cent la recolza. Robatoris i saquejos són condemnats pel 90 per cent i aprovats pel 7 per cent.





Oficialisme i oposició també van ser penalitzats. Els parlamentaris de l'oficialista Xile Anem són desaprovats pel 64 per cent i aprovats pel 16 per cent; els del Front Ampli marquen 65 per cent en contra i 16 per cent a favor; els del PPD, 67 per cent i 13 per cent; els de la DC, 69 i 12 per cent; els del PS, 72 i 12 per cent i els del PC, 72 i 12 per cent.





Dels enquestats, el 46 per cent creu que es trigarà "un parell de setmanes reprendre la normalitat"; el 23 per cent, que es trigarà "mesos"; el 17 per cent, que serà "molt difícil" i el 11 per cent que "tornarà aviat". Davant la situació actual, el 75 per cent expressa sensacions negatives com "preocupació", "tristesa", "ràbia", "enuig" i "por".