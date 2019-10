Argentina decideix el seu president sumida en una greu crisi econòmica

Argentina, sumida en una greu crisi econòmica, decideix aquest diumenge 27 de octubre si dóna continuïtat al Govern de l'empresari Maurici Macri o torna al 'peronisme' de la mà de l'advocat Alberto Fernández.





Uns 33,8 milions d'persones han estat cridats a les urnes. El candidat opositor lidera totes les enquestes d'intenció de vot, avantatjant a l'actual mandatari en uns 20 punts, que podrien donar-li la victòria en primera volta.





En les eleccions Primàries, Obertes, Simultànies i Obligatòries (PAS) celebrades el passat mes d'agost, Fernández, excap de Gabinet de Néstor Kirchner (2003-2007), ja havia avantatjat a Macri en 16 punts.





FOTO: @CFKArgentina





La llei argentina estableix que el guanyador de les eleccions evitarà un balotaje si rep més del 45% dels vots o si arriba almenys el 40% dels sufragis superant en deu punts el resultat del seu rival immediat.





Fernández sap que té la victòria a l'abast de la mà i ja ha arribat fins i tot a parlar de la transició presidencial.





El candidat 'peronista' és vist com un moderat en les files del seu partit. "Ideològicament pivota al centre polític. Es caracteritza per la recerca de consens", destaca Mario Fraschini, politòleg i docent de la Universitat de Buenos Aires.





ALIATS, DE NOU





Però molts a Argentina no posen el focus sobre la seva figura, sinó sobre la seva candidata a vicepresidenta, l'ex mandatària Cristina Fernández Kirchner (2007-2015), que va sorprendre bona part de la ciutadania quan va anunciar, al maig, que no es postularia per tornar a liderar el país, sinó que seria la segona de la llista del pragmàtic advocat.





La decisió va ser cridanera, no només perquè Fernández de Kirchner va aparcar les seves aspiracions, sinó perquè l'ara candidat havia dimitit com a cap de Gabinet de l'ex líder argentina en 2008, durant la crisi generada per la decisió governamental d'apujar els impostos a les exportacions.





"Del segon mandat de Cristina a mi em costa moltíssim trobar un element valuós", ha assenyalat Fernández a 2015.





Els dos dirigents semblen haver llimat les seves diferències, però molts es pregunten a Argentina qui governarà realment, si la Cristina, que continua dominant importants sectors del 'peronisme' o Fernández.





El candidat opositor proposa renegociar el deute extern del país, sense exercir una pren, esmenant els terminis de venciment dels crèdits.





Vol també ampliar la despesa social, augmentar salaris, reduir les taxes d'interès i encaminar el país cap a un superàvit comercial.





A PER LA REMUNTADA





El seu rival a les urnes, el president Mauricio Macri, que governa des de 2015, acudeix a la cita electoral sumit en una baixada de popularitat per les dificultats econòmiques sorgides des d'abril de 2018.





El PIB del país caurà almenys un 3% aquest any i l'atur supera ja el 10%, en un país afectat per una fuita de reserves internacionals, accentuada després de la victòria de Fernández a les primàries d'agost.





Macri va arribar al poder prometent que les seves reformes pro mercat activarien l'economia argentina i acabarien amb els problemes estructurals de les finances del país, que va créixer un 2,7% el 2015.

Una de les seves principals premisses era acabar amb la inflació. "No serà un desafiament", va dir abans de convertir-se en president. No obstant això, la inflació el 2015 va ser d'un 25% i aquest any superarà el 50%.





També va prometre millorar la situació d'aquells amb menys recursos, però el 2015 la pobresa afectava el 29,2% de la població i ara afligeix al 35% dels ciutadans.





Macri va pactar, així mateix, una impopular línia de crèdit amb el Fons Monetari Internacional (FMI) per valor de 57.000 milions de dòlars.





'TARIFAZOS'





També van ser molt criticats els 'tarifazos' en els serveis de la llum, l'aigua i l'electricitat, els preus van arribar a créixer, en alguns casos, per sobre del 1500%, després de l'eliminació de subsidis públics.





Però segueix tenint un suport que ronda, almenys, el 30% dels electors. Bona part dels seus votants creuen que aquestes pujades de preus van ser necessàries perquè el país s'alleugés la seva cartera de despesa i posar els fonaments per a una millora duradora de l'economia.





Les bases que donen suport al mandatari consideren també, majoritàriament, que el Govern ha aconseguit reduir la corrupció, en comparació amb l'anterior mandat.





Macri aposta per donar-li la volta a les enquestes i plantar-se en una segona volta en què seguiria tenint molt difícil per guanyar a Fernández.