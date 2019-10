Primeres dates per al judici de Puigdemont a Bèlgica

Mentre les revoltes es produeixen a Catalunya després de la sentència del Procés, l'ex president fugat, Carlos Puigdemont, segueix a Bèlgica sense ser jutjat i sembla que aquesta situació es pot perllongar, com a mínim fins al desembre.





Malgrat que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena tornés a emetre una euroordre un cop va decretar la sentència per a la resta de polítics implicats en el Procés, la justícia belga maneja els seus temps. Si fa unes setmanes, Puigdemont va comparèixer voluntàriament davant els tribunals d'aquest país, aquest va decidir deixar-lo en llibertat fins que es comencin a donar les primeres vistes.













Ara, tot depèn dels temps que determinin les dues parts, advocats defensors i l'acusació. I és que en la justícia belga no és el jutge qui acaba prenent el control del temps dels casos sinó que deixa a les parts que es posin d'acord amb els procediments a seguir, documents, al·legacions, etc.





El que sembla clar és que desembre és la data límit per poder jutjar Puigdemont i tots els mecanismes s'han posat en marxa tot i la lentitud de la justícia.





Es tracta de la tercera euroordre cursada pel Suprem, davant la qual l'expresident "està seguint tots els passos oficials que acompanyen aquest procediment", destaca la seva oficina en un comunicat.





L'advocat de Puigdemont Paul Bekaert ja va assegurar que l'expresident es presentaria davant la Justícia Belga quan se li convoqués i que col·laboraria amb les autoritats belgues en el procés sobre l'execució o no d'euroordre.





LA NOVA EUROORDRE





L'acte de la eruoroden, de 58 pàgines, explica que si la sola imputació en aquesta causa especial va propiciar la fugida d'alguns dels investigats i per això es va justificar l'emissió d'una euroordre, les condemnes donades a conèixer aquest dilluns contra els acusats que no van fugir propicia el risc que a partir d'ara els pròfugs busquin "reforçar la seva fugida refugiant-se en països que no formen part de la Unió Europea i, per tant, que no hagin assumit el compromís de cooperació que regeix a la Unió".





Llarena destaca que a la Unió Europea regeix el principi de confiança en el funcionament dels jutges i tribunals d'altres països -principi lliurement assumit pels Estats membres-, i es compta amb un procediment judicial simplificat i transfronterer que facilita el lliurament dels presumptes delinqüents que s'estableixin en el territori d'un Estat membre diferent d'aquell en el que van cometre el delicte, o diferent d'aquell al qual acudeixen a perpetrar les seves accions delictives.





Segons exposa el jutge, la sentència ja ha proclamat la naturalesa delictiva dels fets objecte d'acusació i s'han aclarit les discrepàncies sobre si els mateixos encaixen en el delicte de rebel·lió, en el de sedició o en de desobediència.





En aquest sentit, el jutge Llarena ha acordat també comunicar a la Mesa del Parlament de Catalunya que aixequi la suspensió com a diputats autonòmics a Carles Puigdemont i la seva exconseller Antoni Comín, també fugit, atès que ja no és aplicable tal suspensió automàtica per l'article 384 bis de la Llei d'enjudiciament criminal, que es refereix als processats pel delicte de rebel·lió.