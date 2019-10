Rivera manté l'esperança de quedar per sobre de Vox

Les enquestes no estan al seu favor. El líder de Ciutadans, Albert Rivera, qui en el seu dia sonava fins i tot com a futur president del Govern, està veient com cau en les enquestes, moltes fins i tot ho deixen en cinquena posició per darrere de Vox i Podem. Però el català manté l'esperança i assegura que pot quedar per sobre de Vox i fins i tot superar els 30 diputats.













Són pocs els sondejos que li donen al partit taronja més de 30 vots i la majoria o gairebé tots, el situen per darrere del partit d'extrema dreta liderat per Santiago Abascal. La situació a Catalunya, els abandonaments de membres històrics de Ciutadans, el seu viratge als extrems i els seus canvis de posicionament a última hora semblen haver afectat el partit.





Però Rivera confia en donar-li un gir a totes aquestes enquestes. No creu que el seu partit toqués sostre a les passades eleccions del mes d'abril (on va obtenir 57 diputats i el 15,8% de vots) i en poc més de sis mesos toqui fons, es quedi per sota del 10% en intenció de vot i amb menys de 20 escons al Congrés dels Diputats.





Ciutadans subratlla que té unes enquestes diferents que els mostren com, a poc a poc, els espanyols estan tornant a recuperar l'esperança en el partit taronja i quq això els situa ja per sobre dels 30 diputats i una intenció de vot que supera el 11% . O sigui, una caiguda considerable, però més moderada i que li podria situar per davant de Vox.