Suspès el judici pel crim de Diana Quer fins l'11 de novembre

El judici pel crim de Diana Quer ha quedat suspès a primera hora d'aquest dilluns després de no poder conformar el jurat popular per falta de candidats.





L'assassí confés de Diana Quer, José Enrique Abuín Gey





Segons ha informat el TSXG, a la jornada d'aquest dilluns estaven convocades 21 persones de les 20 que exigeix la llei. No obstant això, dos candidats han exposat motius legals acceptats per no participar, de manera que el procés ha quedat suspès. La sessió s'ajorna al 11 de novembre.





Han passat tres anys, dos mesos i una setmana des de la desaparició de la jove madrilenya i aquesta setmana havia de començar el judici pel segrest i assassinat de Diana Quer a mans de José Enriquen Abuín Gey, conegut com 'El Xiclet'. No obstant això, alguna cosa no poder conformar el jurat, el cas s'ajorna fins d'aquí a dues setmanes, passades les eleccions generals.