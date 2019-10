El sector de mercaderies i logística preveu mobilitzacions davant la falta de diàleg de la patronal

Els delegats d'UGT i CCOO del sector de mercaderies i logística de la província de Barcelona mantenen la convocatòria de vaga prevista per a aquest dimecres davant l'absència de les patronals del sector durant la mediació impulsada per intentar arribar a un acord d'última hora aquest dilluns 28 d'octubre.





En una concentració davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball de la Generalitat, la secretària de Política Sindical d'UGT Catalunya, Núria Gilgado, ha reclamat "una actualització dels salaris" del sector després de nou anys congelats .













Gilgado ha assegurat que hi haurà més mobilitzacions, si no "es desbloqueja el conveni col·lectiu del sector i es lluita contra les reformes laborals que donen carta blanca a la patronal perquè no negociï els salaris".





En aquest sentit, la secretària d'Acció Sindical de CCOO de Catalunya, Cristina Torres, ha aprofundit en la congelació dels sous, i ha exigit en un "augment del 3% dels sous del sector i una compensació del 2% per la pèrdua de poder adquisitiu des del 2010".





Torres ha acusat la patronal --representada per Transcalit i un-- de fer "xantatge a l'exigir una jornada laboral de set dies per acatar les demandes dels sindicats", que volen la recuperació econòmica dels treballadors del sector que han perdut el 8% del seu poder adquisitiu.





"Aquests treballadors estan patint les conseqüències de la reforma laboral que ha permès a les empreses no renegociar un conveni que no afavoreix els treballadors", ha afegit Torres.





CONVOCATÒRIA DE L'ADMINISTRACIÓ





La reunió de mediació, a la qual no ha acudit cap membre de les empreses, ha estat convocada per l'administració després que divendres passat no s'arribés a cap acord durant la reunió entre els representants dels treballadors i la patronal del sector, segons informat els sindicats en un comunicat.





Malgrat l'absència de la patronal, els dos sindicats han estès la mà per arribar a un acord d'última hora durant tot aquest dilluns, però han assegurat que ja estan "preparant els piquets i organitzant la vaga d'aquest dimecres".





Torres, després de dues hores d'espera per dur a terme la mediació, ha titllat l'absència de les empreses d ' "irresponsabilitat i falta d'interès per arribar a un acord" i ha manifestat el desig d'un canvi de postura després de la vaga.