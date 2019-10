La baixada de tarifes de l'aigua anunciada per Eloi Badia envaeix competències

Poques hores després que el vicepresident de Medi Ambient de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, anunciés aquest dilluns 28 d'octubre l'aprovació definitiva d'un descens del 4,95% en la tarifa de l'aigua potable -que entrarà en vigor l'1 de gener de 2020- li ha arribat ja una mala notícia.





La Comissió de Preus de Catalunya, un òrgan col·legiat adscrit a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, ha considerat "desfavorable" la baixada prevista del rebut de l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona per falta de competències.









El document s'acull a consideracions de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que al·lega que el servei que es presenta mitjançant el conjunt d'instal·lacions i infraestructures que s'integren a la xarxa d'abastament del Ter-Llobregat és un servei de competència de la Generalitat de Catalunya.





També fa referència a una consideració de l'ACA que defensa que les tarifes aplicables al servei d'abastament en alta, fins i tot fora de l'àmbit territorial servit per les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, les ha d'aprovar el Consell d'Administració de l'esmentada agència.





L'agència posava de manifest que "Abemcia -empresa metropolitana del cicle integral de l'aigua- no ha presentat la proposta de tarifes en alta perquè sigui aprovada pel consell d'Administració" de l'ACA, tal com recull la normativa.









Un cop més, Eloi Badia ha tornat a treure els peus del test amb la gestió i pretesa remunicipalització de l'aigua -sobre la qual a dia d'avui no ha aportat cap dada sobre els avantatges socials ni econòmiques de la mateixa, com se li exigeix a qualsevol administració que vulgui adquirir la gestió directa d'un servei públic-.









La proposta tarifària de Babia no va ser consensuada i va sorprendre a propis i aliens. Es va prendre saltant-se l'acordat per la taula formada en el seu moment per l'AMB i Aigües de Barcelona al gener de 2019.





Aquesta rebaixa posa en perill a més l'acord de Sorigué (empresa encarregada del manteniment i conservació de la xarxa d'aigua potable de l'àrea metropolitana de Barcelona, tancat amb els sindicats i treballadors.





Un acordar que preveu la prejubilació de 177 Treballadors i mitjançant el qual és podrà renovar la plantilla de l'empresa.





"TÍTOL COMPETENCIAL"





Segons l'ACA, les tarifes "no poden contenir conceptes que comporten decisions econòmiques del servei en alta perquè l'AMB no disposa del títol competencial per fer-ho en ser competència de la Generalitat".





En el document, a data de 8 d'octubre de 2019, l'òrgan emet un informe tècnic de la secretaria de la comissió respecte a l'Ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries per a la prestació del servei públic de proveïment d'aigua en l'àmbit territorial de l'AMB, que inicialment projectava una rebaixa del 5,7% de les tarifes.