El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat tanca amb èxit la seva primera trobada

El Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat ha tancat amb èxit la primera edició, celebrada dijous 24 d'octubre i divendres 25 d'octubre a la Seu d'Urgell. La sala Sant Domènec ha acollit els 180 inscrits del 1r Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC), que pretén "posar en valor" la seva contribució a la dinamització territorial, pels vincles que s'estableixen entre els seus editors i el públic. A banda de la creació de comunitats, els principals eixos de la trobada tenen a veure amb la transformació tecnològica i el model de negoci d'aquestes publicacions.





El president de l'AMIC, Ramon Grau, ha explicat que s'ha volgut focalitzar el congrés en l'àmbit del Pirineu perquè considera que aquest territori pot servir d'exemple de cara a explicar la importància que tenen els mitjans de proximitat com a "eina d'identitat i arrelament" en comunitats que "necessiten molt que hi hagi mitjans petits, però forts". A més, ha afegit que la seva incidència pot contribuir a "evitar el despoblament en tots els sentits".





Des de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) volem destacar l'ampli ventall de perfils vinculats a l'àmbit comunicació que han assistit a l'esdeveniment i han valorat positivament els continguts que s'han tractat en les diferents ponències. En aquest sentit, veuen amb bons ulls el model de subvencions del País Basc, que destina ajudes per a finançar una part dels costos de producció d'aquest tipus d'empreses.





El president de l'AMIC, Ramon Grau, creu que s'han de tindre en compte altres factors, a banda del de l'audiència, a l'hora d'atorgar subvencions. Així, veu interessant que les ajudes es calculin en funció dels "costos estructurals" de les empreses, ja que en el cas del País Basc els recursos públics serveixen per a pagar un 30% dels seus costs de producció.









Per la seva banda, el vicedegà de la Facultat de Comunicació i professor de periodisme de la Universitat de Navarra, Ramón Salaverría, que ha presentat un estudi sobre l'evolució dels mitjans digitals en els darrers 25 anys, ha explicat que al Pirineu hi ha molts mitjans digitals on només treballa una persona, siguin locals o especialitzats, i que durant la pròxima dècada hi ha possibilitats perquè, en diversos casos, aquests es converteixin en "hegemònics". La seva investigació també conclou que a les zones on hi ha diversitat lingüística creix el nombre de mitjans digitals respecte a altres territoris.





D’altra banda, el Director de la BBC, Mathew Barraclough, ha destacat que gràcies al servei del Local Democracy Reporting Service (LDRS) on treballen 150 periodistes s’està donant visibilitat a informacions locals que esdevenen notícies rellevants per a tota la Gran Bretanya.





Assistència de més de seixanta persones procedents de fora de Catalunya





Grau s'ha mostrat satisfet per com s'ha desenvolupat el Congrés Interpirinenc de Mitjans de Proximitat, tenint en compte l'elevada assistència que s'ha registrat de persones provinents de diferents punts, com ara País Basc, País Basc Nord, Navarra, Aragó, Catalunya del Nord, l'Ariege, Andorra, Catalunya, Illes Balears i País Valencià. A més, ha destacat la qualitat de les ponències, que han versat sobre els eixos temàtics del model de negoci, la tecnologia i la creació de comunitats.









Davant l'èxit que ha tingut la trobada, l'organització es planteja dur a terme una segona edició en un futur. A banda de les presentacions, el congrés tenia com a objectiu fomentar un espai d'intercanvi d'experiències entre els professionals de la comunicació que hi han assistit. D'entre els temes que s'han posat sobre la taula, hi ha el de les mètriques per als mitjans de comunicació i per a la creació de comunitats de lectors, la presència de les dones als mitjans, la intelligència artificial en la gestió de les xarxes socials o la relació entre comunicació i comerç.





El congrés, en el qual han participat més d'una seixantena de persones procedents de fora de Catalunya, ha estat un projecte desenvolupat en xarxa amb l'impuls de l'AMIC i la participació de les associacions basques (HEKIMEN i TOKIKOM), a més de professors d'universitats i la dinamització per part de Mediàtic.