Ponsfil anuncia un ERO de suspensió temporal per als seus 45 treballadors

La companyia tèxtil Ponsfil ha anunciat un ERO de suspensió temporal dels contractes de treball que afectarà a tota la seva plantilla, de 45 persones, per 240 dies en un període de dos anys.





La companyia, que l'ha comunicat a la representació dels treballadors, ha al·legat causes econòmiques i productives per falta de comandes, ha informat CC.OO. de Catalunya aquest dilluns en un comunicat.





El sindicat ha exigit a l'empresa "que estudiï mesures alternatives a l'expedient per no perjudicar els treballadors", i ha recordat que es tracta del segon expedient en els últims dos anys, després d'haver presentat altres tres anteriorment tant de suspensió com d'extinció de contractes.