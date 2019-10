El TSJC limita la presentació d'autoinculpacions d'Òmnium als jutjats

La Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va acordar el 15 de novembre limitar als jutjats catalans la presentació diària de denúncies d'autoinculpació per l'1-O, campanya impulsada per Òmnium Cultural.





En un comunicat, el TSJC ha informat aquest dilluns que la Sala de Govern va fixar una ràtio de 25 presentacions de denúncies diàries perquè els jutjats de guàrdia de Catalunya puguin atendre totes les seves tasques, una limitació que no s'aplica a Barcelona perquè "disposa de quatre jutjats de guàrdia diaris que poden atendre totes les qüestions assignades".





Tots els partits judicials de Catalunya, excepte el de Barcelona, disposen d'un únic jutjat de guàrdia que, a més de ser els receptors de les autoinculpacions, "tenen assignades altres tasques de caràcter urgent com pot ser la presa de declaració a detinguts i víctimes, l'assistència en situacions d'emergència o l'aixecament de cadàver".









El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha apellat aquest dilluns als ciutadans a secundar la campanya d'autoinculpacions per l'1-O que han impulsat perquè sigui "la més massiva de la història de Catalunya", segons ha dit en declaracions als mitjans davant la Ciutat de la Justícia, on s'han generat llargues cues per accedir als jutjats.





Des que van començar la campanya, més de 10.000 ciutadans s'han descarregat el formulari per autoinculpar-se, un gest "de compromís personal, solidaritat i de reafirmació que, cap dels delictes que imputen Jordi Cuixart i a la resta de presos polítics, es pot aguantar", segons Mauri.