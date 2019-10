Les vagues superen els 17 milions d'hores perdudes fins al setembre

Les hores de treball perdudes per vaga van superar els 17 milions fins al setembre, fet que suposa un 75,4% més que en el mateix període de l'any anterior, mentre que el nombre de vagues en el període va ascendir a 382, segons l'últim informe de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) sobre conflictivitat laboral.













En concret, en els nou primers mesos de l'any es van computar 382 vagues, amb 8,29 milions de treballadors en plantilla i 881.256 participants directes. No obstant, la patronal matisa que, restant d'aquests totals les quantitats derivades de vagues en serveis de caràcter públic i les que van respondre a motivacions d'índole extralaboral, quedarien 235 vagues, amb 315.345 treballadors en plantilla, 66.109 implicats i 2,29 milions d'hores de treball perdudes.





Només al setembre es van comptabilitzar 41 vagues, que van afectar a sectors i empreses, amb un total de 87.549 treballadors en plantilla, dels quals 19.245 van resultar directament implicats, el que representa 21,99% de les plantilles. Com a conseqüència de tals vagues es van perdre 418.614 hores de treball, que suposen el 0,02% del total d'hores mensuals del conjunt de treballadors per compte aliè.





Pel que fa a les vagues estrictament laborals, quedarien 28 vagues, amb 57.597 treballadors en plantilla i 13.478 participants directes, el que va suposar 163.374 hores de treball perdudes.

Pel que fa a la conflictivitat en empreses o serveis de caràcter públic, 13 de les 41 vagues registrades al setembre van afectar a aquest àmbit, van ser secundades per 5.767 treballadors i van ocasionar la pèrdua de 255.240 hores de treball, el 60,97% del total del mes.





Pel que fa a causes de la conflictivitat, destaquen les 10 vagues convocades en demanda de diverses millores, secundades per 2.855 treballadors, que van ocasionar la pèrdua de 181.848 hores de treball, el 43,44% del total. Per les negociacions de convenis o la ruptura de les mateixes es van convocar set vagues, amb 14.140 participants directes i 142.464 hores de treball no realitzades, el 34%.





Finalment, per la tramitació d'expedients de regulació d'ocupació es van convocar tres vagues, amb 713 treballadors implicats i 37.926 hores no realitzades, el 9%.