Rebutjat el recurs de Fiscalia contra els permisos concedits a Urdangarin

L'Audiència d'Àvila ha acordat desestimar el recurs d'apel·lació interposat per la Fiscalia contra la decisió del jutge de vigilància penitenciària que va atorgar permís al marit de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, per realitzar un voluntariat fora de la presó de Brieva (Àvila) en la qual compleix condemna pel cas Nóos.









En la seva resolució la Secció número 1 de l'Audiència d'Àvila dóna per bona la decisió del jutge de vigilància penitenciària i rebutja el recurs que va ser presentat per l'acusació pública, resolució contra la qual no cap interposar recurs.





El Ministeri Públic argumentava en el seu escrit que el permís "no compleix els requisits legals", ja que, d'una banda, "no té com a contingut un programa específic de tractament", i en segon lloc, l'exduc de Palma encara "no ha complert la quarta part de la seva condemna ", que és de cinc anys i deu mesos de presó, així com que el reu no està sotmès a un règim d'aïllament impost de manera forçosa per l'Administració penitenciària sinó que, voluntàriament, va triar el penal de Àvila amb consciència de les condicions en què s'anava a fer el seu captiveri.





"Des d'ara s'ha d'anunciar que el recurs està destinat al fracàs i això, en primer lloc, pels brillants, encertats i profusos raonaments continguts en la resolució objecte de recurs, que es donen aquí per reproduïts per evitar repeticions dilatòries i innecessàries", recull d'inici la interlocutòria de l'Audiència d'Àvila.





Pel que fa al motiu de la condemna complerta fins ara, el tribunal recorda que perquè un intern classificat en segon grau de compliment d'una pena privativa de llibertat pugui accedir a l'execució de programes especialitzats, únicament els següents: perfil de baixa perillositat social i que no ofereixi riscos de trencament de condemna, sense contemplar ni exigir dit precepte el compliment de la quarta part de la condemna com a pressupost necessari i imprescindible perquè l'intern pugui accedir a la realització d'aquests programes especialitzats, a diferència del règim d'altres beneficis o instituts penitenciaris.





En el fet que l'acte recorregut aconsella els referits permisos davant la situació d'aïllament del pres, cosa que rebat Fiscalia, ja que insisteix que es tracta d'una situació triada per ell mateix, l'Audiència avilès necessita que el règim ve imposat per les especials circumstàncies del centre en el qual es desenvolupa l'execució de la pena.





"És cert que no hi ha cap resolució expressa en la qual es sotmeti a l'intern a un règim de compliment en aïllament, però no ho és menys que el mateix ve imposat per les característiques del centre d'execució, sent així que, com anteriorment s'assenyalava , l'elecció del mateix és competència exclusiva de l'Administració penitenciària, pel que cap concloure que ha estat aquesta la que ha provocat, encara indirectament, aquesta situació d'aïllament", argumenta el tribunal avilès.





També rebutja l'argumentació de Fiscalia que el compliment de la pena no estigui causant al pres efectes de deslocalització, i això d'acord amb un un informe de l'educadora social del Centre Penitenciari en el qual es recull que, "si bé en l'intern no s'observen les mancances de la majoria de la població penitenciària, sí considerem que la manca d'activitats li està afectat negativament", en referència al fet que les especials característiques del penal li impedeixen participar en la programació d'actes per professionals per a la resta de les internes.





"Per tant i en conclusió, el règim d'aïllament en què s'està complint la pena pel intern no ha estat lliurement elegit per ell, sinó que esdevé impost, encara indirectament, per l'Administració Penitenciària i, en segon lloc, si existeixen en actuacions dades tècniques que evidencien que aquest règim d'aïllament li està afectat negativament, de manera que el motiu es desestima".





Pel que fa al tercer motiu d'impugnació al·legada per la Fiscalia, que el permís atorgat "no té com a contingut un programa específic de tractament", l'Audiència de Àvila també rebutja aquest argument després de fer referència a un informe tècnic en el qual es recull que el suport que pot prestar l'intern al col·lectiu en el qual es pretén desenvolupar el programa sembla molt enriquidor i positiu.





Pel que fa a l'al·legació que el règim d'un tractament específic d'un intern classificat en segon grau en cap cas és el mateix que el compliment de treballs en benefici de la comunitat, "la veritat és que en la resolució recorreguda en cap moment es al·ludeix al fet que el desenvolupament del programa especialitzat que acull hagi identificar-se en cap manera amb el compliment d'una pena de treballs en benefici de la comunitat, ni que el compliment del programa hagi de oferir a l'intern cap benefici en relació al còmput de compliment de la pena privativa de llibertat".