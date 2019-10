La UE investiga si hi va haver ajudes il·legals en la renovació de la flota d'Air Nostrum

La Comissió Europea ha anunciat aquest dimarts l'obertura d'una investigació en profunditat per determinar si el pla de 9 milions d'euros previst per la Comunitat Valenciana per a ajudar a l'aerolínia Air Nostrum a renovar la seva flota compleix amb les regles de la Unió Europea.









L'Executiu comunitari té dubtes que estigui en línia amb les normes europees en matèria d'ajuts públics el pla del Govern valencià de 2018 pel qual es va concedir fins a un màxim de 3 milions d'euros a l'aerolínia regional, però també una altra subvenció prevista per el període 2019-2020 i amb una dotació màxima de 6 milions.





Amb tot, Brussel·les ha aclarit en un comunicat que l'obertura de la investigació "no prejutja de cap manera el seu resultat" i que dóna l'oportunitat a les parts de presentar les seves al·legacions.