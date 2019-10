La cúria torna a mullar-se pel 'procés': el bisbe de Girona demana l'alliberament dels presos

El bisbe de Girona, Francesc Pardo, ha demanat aquest dimarts l'alliberament dels polítics i activistes presos per l'1-O, durant la missa pontifical de Sant Narcís a la Basílica de Sant Feliu de Girona, i ha apel·lat a la misericòrdia.





"Com a cristians, també podem demanar que l'alliberament s'ofereixi als dirigents polítics i líders socials condemnats amb penes de presó i d'inhabilitació", ha dit, i ha cridat a no utilitzar la violència per buscar la solució dels problemes, ha publicat 'Diari de Girona'.





Ha assegurat que "la misericòrdia no va contra la justícia, sinó que la perfecciona, la humanitza, i és la màxima expressió de la saviesa", i ha afegit que actualment té noms com a mesures de llibertat, necessitat de diàleg, capacitat de perdó, reafirmar la convivència i buscar solucions.