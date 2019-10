Mossos demana col·laboració per identificar el sospitós d'un crim a Sabadell

Els Mossos d'Esquadra han demanat aquest dimarts col·laboració ciutadana per identificar el presumpte autor d'un homicidi ocorregut el 29 de juny a les 4.15 hores al carrer Gràcia de Sabadell (Barcelona), i han difós un vídeo amb imatges de dues persones presumptament implicades .





En declaracions als mitjans, el cap de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Nord, l'inspector Josep Antoni López, ha ressaltat que les persones que intenten identificar "han participat en un fet delictiu greu, en un homicidi", per la que tenen molt interès a trobar-los.









Els investigadors han determinat fins al moment que en els fets i en la mort de la víctima va participar un home que anava acompanyat d'una dona, parella que va quedar gravada per càmeres de seguretat les imatges han estat difoses aquest dimarts.





Atès que les indagacions de Mossos encara no han pogut determinar la identitat del presumpte autor de l'homicidi, la policia catalana ha obtingut permís del jutge per difondre les imatges per si algun ciutadà pot aportar dades sobre les persones que apareixen al vídeo.





Des del passat 29 de juny els Mossos investiguen el crim i han habilitat un número de telèfon (667.089.796) perquè se'ls pugui enviar qualsevol informació per WhatsApp o Telegram, així com un correu electrònic: mossos.homicidisabadell@gencat.cat.