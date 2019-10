Kevin Durant: "M'agradaria jugar el meu últim any al FC Barcelona"

El jugador dels Brooklyn Nets Kevin Durant ha assegurat que li agradaria jugar el seu últim any abans de retirar-se "al FC Barcelona", perquè considera que l'Eurolliga és "la segona millor lliga del món" i els partits semblen "força divertits", tot i que manté que, ara com ara, només és un somni.









"Vull jugar a l'estranger el meu últim any, al FC Barcelona. M'agradaria. L'Eurolliga és la segona millor lliga del món i els partits semblen força divertits. (...) No sé amb certesa si ho faré, però seria genial experimentar-ho", ha afirmat en el programa de televisió que fa als Estats Units l'internacional espanyol Serge Ibaka i que es diu 'How Hungry are you?'.





El campió de l'NBA amb els Golden State Warriors, que continua de baixa després de trencar-se el tendó d'Aquilles la temporada passada, just abans de fitxar pels Nets, no ha dubtat a parlar dels seus nous desafiaments i ha admès que ha guanyat "tantes coses tan ràpid" que ara només pensa a "aconseguir-ne més".