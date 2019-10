Retiren del clavegueram de Londres un 'monstre' de greix i tovalloletes de 40 tones

Un 'fatberg' de 40 tones i de la mida d'un autobús de dos pisos ha estat retirat d'una claveguera de Londres pels enginyers de Thames Water, que han tingut qe treure part d'ell a mà.





La massa de greix, oli i altres materials va ser descoberta a principis d'aquest any obstruint una claveguera a Greenwich, assenyala la companyia d'aigua.









Els treballadors de Thames Water van trigar tres setmanes a aclarir el "fastigós" bloqueig que en alguns punts ocupava el 80% de la capacitat del clavegueram. Van utilitzar una combinació de dolls d'aigua d'alta potència per desenganxar i poder eliminar les restes a mà.





Un 'fatberg' es forma quan diferents greixos i l'oli de cuina que s'aboquen en les piques i desguassos es solidifiquen en combinació amb articles que tampoc s'han de llençar pel vàter, com tovalloletes humides, bolquers i bastonets de cotó i es converteixen en fastigosos i gegantins taps.





L'equip de protecció de la xarxa de Thames Water ha estat visitant establiments d'aliments a la zona, per assegurar-se que no estan tirant greix i oli en les seves piques i que els sifons per greix estan instal·lats i funcionant.





Matt Rimmer, cap de xarxes de residus de Thames Water, assenyala: "Aquest va ser un bloqueig massiu i repugnant que va requerir un gran esforç i treball en equip per netejar i fer que la claveguera funcionés bé de nou".





"Estic content que el nostre equip hagi pogut baixar i treballar dur per eliminar ràpidament el fatberg abans que pogués causar problemes als nostres clients i al medi ambient".





"Exhortem a tots a que ajudin a combatre el fatberg només tirant les 3Ps - pis, caca i paper - així com tirant el greix i els olis a la paperera, no a l'aigüera.", Indica a 'The Guardian'.





Aquí un vídeo d'un altre 'fatberg' trobat al clavegueram de Londres el 2017: