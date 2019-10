Xosé Manuel Núñez Seixas, Premi Nacional d'Assaig 2019

El jurat del Premi Nacional d'Assaig ha proposat a Xosé Manuel Núñez Seixas per ser guardonat amb el Premi Nacional de Literatura en la modalitat d'Assaig, corresponent a 2019, per la seva obra 'Suspiros de España. El nacionalismo español 1808-2018'. El premi, concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 20.000 euros.





El jurat ha triat aquesta obra "per traçar una història del nacionalisme espanyol en les seves diverses corrents i manifestacions al llarg de l'Edat Contemporània". "Sent una obra que es recolza en una densa trajectòria d'investigació, destaca pel seu esforç de síntesi i de claredat expositiva, així com pel seu rigor", ha afegit.





Núñez Seixas (Ourense, 1966) és doctor en Història Contemporània per l'Institut Universitari Europeu de Florència, catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat de Santiago de Compostel·la (en excedència) i, des d'octubre de 2012, catedràtic d'Història Contemporània d'Europa en la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic.









Entre els seus títols figuren '¡Fuera el invasor! Nacionalismos y movilización bélica durante la guerra civil española, 1936-1939' (2006); 'Imperios de muerte. La guerra germano-soviética, 1941-1945' (2007); 'Patriotas y demócratas. El discurso nacionalista español después de Franco' (2010) o 'Camarada invierno: experiencia y memoria de la División Azul, 1941-1945' (2016). És també coordinador de l'ambiciosa Història Mundial d'Espanya (2018).





Núñez Seixas és membre de l'Arxiu d'Emigració (Consell de Cultura Gallega), així com membre del consell de redacció i del consell assessor de nombroses revistes, nacionals i internacionals.





JURAT





El jurat ha estat presidit per Adriana Moscoso del Prado Hernández, directora general d'Indústries Culturals i Cooperació, i com a vicepresidenta ha actuat Begoña Cerro Prada, sotsdirectora general de Promoció del Llibre, la Lectura i les Lletres Espanyoles.





Han format part del jurat els següents vocals: a proposta de la Reial Acadèmia Gallega/Reial Acadèmia Gallega, Xosé Henrique Monteagudo Romero; per la Real Acadèmia de la Llengua Basca/Euskaltzaindia, Adolfo Arejita Oñarte-Echebarria; per l'Institut d'Estudis Catalans/Institut d'Estudis Catalans, Enric Pujol i Casademont; per la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Bruno Camus Bergareche; per l'Associació Col·legial d'Escriptors d'Espanya (ACE), Francisca Ros Gámez; per l'Associació Espanyola de Crítics Literaris, Ángel Luis Prieto de Paula; per la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE), María de la Concepción Barrigós Vicente; per l'Institut d'Investigacions Feministes de la Universitat Complutense de Madrid, Esther Sánchez-Pardo González; i l'autora guardonada en la convocatòria de 2018, María Xesús Lama López.