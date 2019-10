Van servir per accident un pastís d'haixix durant un funeral a l'est d'Alemanya, causant nàusees i marejos en 13 persones que ho van provar i van necessitar atenció mèdica.





La policia de la ciutat alemanya de Rostock revela que després del funeral a Wiethagen, la cerimònia va continuar en un restaurant per prendre cafè i pastís, com és tradicional en aquest país. En aquest moment, es va servir un pastís d'haixix als presents per error.





Una investigació policial va revelar que l'empleat del restaurant responsable del pastís li havia demanat la seva filla de 18 anys que ho cuinés. No obstant això, la mare va agafar el pastís equivocat de la nevera per al funeral. La filla havia fet un pastís d'haixix per a una altra celebració.





Les autoritats van declarar que la jove està sent investigada. L'incident va ocórrer a l'agost, però no es va informar prèviament per respecte a les persones afectades.