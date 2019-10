Mossos temen que els expedients de Buch es converteixin en una 'caça de bruixes'

Després que el conseller d'Interior, Miquel Buch, decidís obrir quinze expedients a Mossos d'Esquadra per investigar l'actuació policial en els recents aldarulls de Barcelona, són diversos els agents de la policia autonòmica que temen que això es converteixi en una mena de 'caça de bruixes'.









Es tracta d'una investigació interna a gran escala que no ha agradat als sindicats, que han revisat les imatges i actuacions i les consideressin habituals.





Així ho han considerat des dels sindicats SAP-FEPOL o USPAC, que consideren que l'obertura d'aquests expedients formaria part d'un intent d'acontentar la CUP.





Tots dos insisteixen que des de la Direcció d'Afers Interns fan la seva feina i ho fan bé, alhora que remarquen el desgast que ha patit el cos, en concret els agents de la Brigada Mòbil (Brimo), que han suportat jornades laborals de 15 a 18 hores.





Dimarts, la diputada de la CUP al Parlament Maria Sirvent ha defensat que el president del Govern, Quim Torra, ha de cessar el conseller d'Interior, Miquel Buch, per "ètica i responsabilitat", va explicar que la seva formació ha de debatre si dóna suport a la comissió d'investigació que impulsa el Govern sobre actuacions policials.





"El que no ha de passar és que s'acabin constituint comissions d'investigació i que les conclusions no siguin respectades pel Govern", va avisar Sirvent en roda de premsa preguntada per la decisió de l'executiu de demanar al Parlament una comissió d'investigació sobre els fets ocorreguts després de la sentència del judici de l'1-O.





El mateix dia, Buch va assegurar que el cos de Mossos d'Esquadra està fent "una de les autoavaluacions més importants" des que la Generalitat té les competències.





En un comunicat, la Conselleria ha informat que el conseller ha reivindicat la capacitat d'autovaloració i anàlisi de la policia catalana, i ha afirmat que l'autoavaluació servirà "per valorar el que s'està fent bé i corregir el que no s'està fent bé".