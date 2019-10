Transportistes bloquegen entrades al port de Barcelona

Transportistes i treballadors de centres logístics han bloquejat a primera hora d'aquest dimecres dos accessos al Port de Barcelona en el marc de la jornada de vaga convocada.













Fonts del Port de Barcelona que es tracta dels accessos a l'enclavament de la Zona Franca i del carrer A.





Com a conseqüència, el transport de contenidors per carretera en el recinte portuari s'està veient greument afectat, si bé no s'ha frenat el subministrament a les embarcacions.





CC.OO. i UGT de Catalunya han convocat la vaga d'aquest dimecres davant la "falta d'avanços" en la negociació del Conveni de Mercaderies i Logística.





Han criticat la "intransigència" de les patronals en la negociació, una situació que, segons han dit, s'ha allargat nou anys.





Els sindicats afirmen que la patronal els demana acceptar una jornada de dilluns a diumenge amb distribució irregular a canvi d'una actualització dels salaris "molt per sota" dels increments de l'IPC.





BUS





Més de 25 línies d'autobús estan afectades matí d'aquest dimecres per una concentració de transportistes a la Zona Franca de Barcelona.









Les línies afectades són la D20, D50, H8, H10, H12, H14, V1, V5, V15, V19, 27, 39, 52, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 75, 78, 94, 95 , 109, 110, 150 i 157, segons ha informat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





La Guàrdia Urbana de Barcelona ha indicat que hi ha afectacions de mobilitat al carrer Lletra A amb el carrer número 3 d'aquesta zona.