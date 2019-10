Estudiants inicien una acampada indefinida a la plaça Universitat

Col·lectius juvenils i d'estudiants han iniciat el matí d'aquest dimecres una acampada indefinida a la plaça Universitat de Barcelona per reclamar que "s'aturi de manera immediata la repressió".









L'acampada s'ha iniciat cap a les 10 hores amb més d'una quarantena de tendes de campanya i unes 200 persones, que s'han disposat al llarg de la plaça.





En un manifest, en el qual s'han definit com la 'generació 14 d'octubre', ha exigit responsabilitats als polítics per garantir un futur digne i que "no tolerarà 100 anys de presó per exercir els seus drets".





Ha lamentat la "criminalització sense precedents" per part de l'Estat des de la publicació de la sentència de l'1-O, amb 200 detinguts i 600 ferits, de les quals quatre han perdut la visió.





Per això, ha dit que en assemblea han decidit plantar-se i ha cridat els joves a acampar a la plaça Universitat per exigir "aturar de manera immediata la repressió contra els membres d'una generació que ha sortit al carrer" i es depurin responsabilitats en els cossos policials.





L'acampada també demana que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, "condemni la repressió i la violència policial" i se sent a negociar un referèndum d'autodeterminació.





Ha reclamat també que "es garanteixi l'amnistia total contra tots els presos i preses polítiques", i ha demanat que es garanteixin els drets civils i polítics que, segons el col·lectiu, han estat vulnerats i posats en qüestió per la sentència del Suprem.





Així mateix, també ha reclamat un futur digne amb accés a habitatge social, igualtat de gènere i mesures reals per frenar l'emergència climàtica, així com "la garantia dels drets socials que han estat robats".