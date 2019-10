Sánchez recupera el federalisme al programa electoral després del malestar del PSC

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que el programa del PSOE amb el qual concorrerà a les properes eleccions generals inclourà la defensa de les declaració de Barcelona i la de Granada, en què els socialistes defensaven una reforma constitucional per establir un Estat federal i reconèixer el caràcter plurinacional d'Espanya.









Sánchez ha fet aquest anunci aquest matí després que en l'esborrany del programa socialista publicat aquest dimarts no figuressin aquestes mesures, cosa que va causar malestar en les files del socialisme català.





Segons el líder socialista, el malentès ha sorgit perquè el seu partit és "massa transparent" i l'esborrany de programa electoral que es va filtrar als mitjans "no estava acabat".





"És clar que incorporarem la declaració de Granada i la de Barcelona en el text programàtic", ha insistit en una entrevista a Antena3.





La declaració de Barcelona va ser aprovada al juliol de 2017, just després que Sánchez recuperés la secretaria general amb el suport del PSC. En aquest text es va apostar per una reforma constitucional que faci d'Espanya un Estat federal com a solució a la crisi a Catalunya. "En aquest camí, cal avançar fins a reconèixer plenament el seu caràcter plurinacional", afegia la declaració.