Fiscalia obre diligències contra Toni Soler pel gag en què comparava els Mossos amb "gossos"

La Fiscalia de Barcelona ha obert diligències d'investigació per presumpte delicte d'injúries als cossos de seguretat per un gag d'un programa d'humor emès a TV3 que es va referir a agents de Mossos d'Esquadra com "putos gossos", entre d'altres expressions, han informat fonts del Ministeri Públic.





La Fiscalia ha admès la denúncia de sindicats policials i ha acordat l'obertura de diligències, l'etapa inicial de la investigació que pot allargar-se un mínim de sis mesos sota secret.

MÉS INFORMACIÓ La Trisindical de Mossos denuncia Toni Soler per un gag en què comparava la policia amb "gossos"





La Trisindical dels Mossos --formada pels sindicats SPC, SME i CAT-ME-- i l'associació de comandaments policials Copcat va presentar la setmana passada un escrit a la Fiscalia de Barcelona per denunciar el gag del programa 'Està passant', emès enmig d'una setmana marcada per les protestes i aldarulls per la sentència de l'1-O.









En el seu escrit, la Trisindical detallava que el programa va mostrar imatges de gossos amb objectes com una gorra policial, un casc o un llançadora de projectils viscoelàstics --foam--, "instrument de defensa utilitzat exclusivament per agents de Mossos d'Esquadra de la Brimo ".





I va afegir que en el programa es van referir als gossos amb objectes policials com agressius, rabiosos i "malparits".





El programa "narra un suposat incident en el qual es defineix que a un noi de 22 anys li donen en un ull i torna a referir-se als policies com 'putos gossos'", han indicat les organitzacions policials en l'escrit.





El gag acaba amb "intervencions creuades en què es diu que els gossos no fan les lleis i que la culpa és dels amos i apareix una imatge del conseller Sr. Miquel Buch, màxim responsable del Cos de Mossos d'Esquadra", van descriure els denunciants.