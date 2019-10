Renfe guardona quatre obres literàries en els Premis del Tren 2019

El poeta Luis Bagué Quílez, amb l'obra Vagó nsilencio, i la narradora Almudena Ballester Carrillo con el conte Inbox han rebut els Premis del Tren 2019 "Antonio Machado" de Poesia i Conte al Palau de Fernán Núñez, seu de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols, en un acte presidit pel ministre de Foment i President d'Honor de la Fundació.





Aquest esdeveniment s'emmarca en les activitats del 'Dia del Tren', recordant la inauguració del primer ferrocarril que va funcionar a la península, la línia Barcelona-Mataró, que va tenir lloc el 28 d'octubre de 1848.





Premis del Tren 2019





Poesia: Luis Bagué Quílezes el poeta guardonat amb el Primer Premi de Poesia per l'obra Vagón silencio. Nascut el 1978 a Palafrugell (Girona), tot i que des de la seva infància resideix a Mutxamel (Alacant), treballa com a investigador contractat "Ramón i Cajal" en la Universitat de Múrcia i exerceix la crítica de poesia en el suplement "Babelia" del diari El País. Ha publicat diversos llibres de poemes, entre ells Telón de sombras (2002, Premi Antonio Carvajal i Premi El Ojo Crítico de RNE de Poesia), Un jardín olvidado (2007, Premi Hiperión), Página en construcción (2011, Premi Unicaja), Paseo de la identidad (2014, Premi Emilio Alarcos) i Clima mediterráneo (2017, Premi Tiflos i Premi Nacional de la Crítica). En col·laboració amb Joaquín Juan Penalva ha publicat la col·lecció de poemes cinèfils Babilonia, Monamour (2005) i la plaquette Día del espectador (2009). Així mateix, ha obtingut el Premi Iberoamericà Cortes de Cádiz de Relats pel seu llibre 5 capitales (2017). És autor d'assaigs també guardonats i alguns dels seus poemes s'han traduït a l'italià, al portuguès, a l'anglès, a l'armeni, al xinès i l'àrab. Va obtenir sengles accèssits en les edicions de 2005 i 2012 dels Premios del Tren.





Conte: Almudena Ballester Carrillo és la guardonada amb el Primer Premi de Conte per la seva obra Inbox. Madrilenya nascuda el 1967, és llicenciada en Filologia Hispànica i especialista en Lingüística Computacional. Ha exercit com a traductora d'alemany i anglès i com a lingüista per la Real Acadèmia Espanyola i diverses empreses. Combina la seva activitat professional amb l'escriptura i està preparant un nou llibre de relats. Alguns han aparegut en diferents revistes i és col·laboradora de Quimera i Culturamas. En 2018 va ser triada guanyadora en el VI Concurs de Relats del Bistró de La Central i ha estat finalista en diversos concursos de microrelats i curtmetratges, com el Concurs Literari de San Martín de Valdeiglesias (2010), el Concurs Pablo Neruda (2011), el concurs de microrelat Entrelíneas (2012) i el Premi de microrelats Manuel J. Peláez (2015).









Segon Premi i Accèssit





El Segon Premi en poesia, ha estat per a la poetessa sevillana Rocío Rubio Garrido per l'obra Golondrinas en Santa Justa; i el navarrès Armando Ruiz Chocarroha rebut el Segon Premi de Conte per l'obra A California amb tren.





Les altres vuit obres finalistes, premiades amb un accèssit, són:





Poesia: Instrucciones para escribir un poema que tenga relación con el ferrocarril, Ben Clark (Malaga); Dafne baixo a Vía Láctea (sobre a vía férrea), Estíbaliz Espinosa (A Coruña); La vía muerta, Francisco López Serrano (Saragoss), i Antes de la llegada, Beatriz Villacañas Palomo (Boadilla del Monte, Madrid).





Conte: Diario, Alberto Fernández González (Madrid); El valle de los almendros, Cristóbal Martínez Haro (Águilas, Murcia); Barruntos, Manuel Moya (Fuenteheridos, Huelva), i El lago, Paula Palacios García (Santiago de Compostela, A Coruña).





El Jurat d'aquesta edició està format per: Tereixa Constenla (Cap de Cultura de El País), Raquel Díaz Guijarro (directora de Comunicación Adif), Jesús García Sánchez (Comitè de Lectura), Juan Antonio González Iglesias (guanyador Premios del Tren 2014), Loreto Sesma (escriptora), Manuel Núñez Encabo (director de la Fundación Española "Antonio Machado"), Marta Torralvo (presidenta de la Comissió de Govern de la Fundació dels Ferrocarrils Espanyols), i Juan Altares (Fundació dels Ferrocarrils Espanyols) como Secretari.





Al desembre de 2019 es publicaran dins de la col·lecció 'Premios del Tren' les poesies i contes finalistes. Els Premis estan dotats amb 22.000 euros i a aquesta edició han concorregut 1.050 escriptors de 29 països amb 1.685 obres, 989 contes i 696 poesies.





A la web del concurs s'inclou tota la informació sobre aquest premi literari, així com les obres guardonades tant en la modalitat tant de Conte com a Poesia.