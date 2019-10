Sánchez anuncia un decret llei per acabar amb la República digital catalana

El Consell de Ministres aprova aquest dijous un reial decret llei per "posar punt i final" al projecte independentista d'erigir una República digital catalana, ha anunciat aquest dijous el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez.













En una entrevista a Onda Cero, Sánchez ha advertit al separatisme que "ni hi haurà independència offline ni en línia".





El reial decret llei obligarà que tots els servidors de les administracions públiques de l'Estat espanyol hagin d'estar localitzats a la UE en lloc de en paradisos digitals, ha precisat.





"Això implicarà i tindrà com a conseqüència que no es puguin utilitzar les dades per part de cap administració territorial per a finalitats espúries com comencem a tenir, més que una intuïció, està fent el Govern de la Generalitat de Catalunya", ha detallat.





Segons Sánchez, i com han publicat alguns mitjans de comunicació, la Generalitat està usant aquestes dades "per a aquesta República digital, per a aquesta identitat digital". "En definitiva, per a tractar de violentar l'Estat en el món online", ha denunciat abans d'advertir que l'Estat espanyol serà "igual de contundent que ho és en el món real en el món digital".





Aquest reial decret llei permetrà al Govern, confia Sánchez, "controlar l'ús o el potencial mal ús que es pugui donar per part de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d'aquesta República digital".





L'ús de dominis allotjats en servidors de països amb una legislació laxa en l'àmbit digital ha estat una tècnica emprada per l'independentisme per a dificultar la persecució judicial espanyola tant en la preparació del referèndum de l'1 d'octubre de 2017 com en la coordinació de les protestes violentes contra la sentència del procés.





La Guàrdia Civil ha sol·licitat recentment a una empresa de Microsoft retenir el contingut i les dades relacionades amb Tsunami Democràtic que es troben en Github, una eina utilitzada per a guardar de manera segura arxius, fitxers o codis de programació, com el que permet baixar-se l'aplicació que Tsunami usa per a la comunicació entre els seus membres.