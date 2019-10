El manga través de l'obra d'Osamu Tezuka

L'obra de l'escriptor, il·lustrador i animador japonès Osamu Tezuka, l'exponent del manga modern i una de les veus més influents del gènere, aterra al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de la mà de Ficomic amb l'exposició 'Osamu Tezuka, el déu del manga', emmarcada en el 25 aniversari del saló manga Barcelona que se celebra a la capital catalana fins aquest diumenge.









Aquest dijous s'ha presentat en roda de premsa una mostra que es podrà veure fins el 6 de gener de 2020 i que compta amb 200 peces originals de l'autor, una exposició "sense precedents al país" per posar en valor l'obra d'un els autors més prestigiosos i prolífics del gènere.





"Osamu Tezuko deia que el manga no tenia fronteres, que podia emocionar a tots per igual i avui, amb aquesta exposició a Barcelona, el seu somni es compleix", ha celebrat el fill de l'artista i director de Tezuka Productions, Makoto Tezuka.





La mostra, segons el fill de l'autor, no és només un recull completa de la trajectòria artística de Tezuko sinó una via per "acostar-se al pensament japonès, comprendre millor la cultura i aquelles coses que defineixen el poble del Japó".





L'exposició recorre les diferents etapes de l'artista, els seus primers passos, l'univers de personatges que deriva en la creació d'un 'star-system' del manga i la influència de Walt Disney que el va portar a revolucionar el manga animat, convertint-se en l'exponent de la primera sèrie setmanal d'animació i la primera sèrie en color.





La mostra recull dibuixos, vinyetes i històries dels personatges més emblemàtics de Tezuka com el lleó blanc Kimba, l'androide justicier Astro Boy, el cirurgià fosc Black Jack i la princesa cavaller Safir entre d'altres.





L'exposició també se centra en el paper innovador de Tezuma, que proposava històries llargues i amb un gran desenvolupament, cosa que va batejar com 'story-manga' i que contrastava amb el domini del manga humorístic, representat sempre en poques pàgines o vinyetes.





Aquest projecte forma part de la col·laboració entre FICOMIC i el museu català, un acord que, segons el director del MNAC, Pepe Serra, "segueix la línia de fer entrar la cultura popular als museus i superar el debat d'alta i baixa cultura per poder fer coses més interessants".





Després de les exposicions 'Corto Maltés' i 'El Víbora. Comix contracultural', ambdues institucions segueixen treballant per "ajudar a difondre el món del còmic i fer visible les relacions que existeixen entre les diferents arts".





En aquest sentit, la directora general de Ficomic, Meritxell Puig, s'ha mostrat satisfeta amb l'exposició i ha assegurat que l'acord amb el MNAC serveix perquè "el còmic es vegi com un art que al final és el que és".