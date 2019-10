Vista cansada? Aprèn a cuidar-la

Aquesta afecció, anomenada mèdicament com presbícia, és un dels defectes refractius més comuns entre la població, amb edats estimades des dels 40 anys. A més, la incidència d'aquest problema òptic augmenta a mesura que passen els anys.









La Societat Espanyola d'Oftalmologia defineix a la vista cansada com la pèrdua de la capacitat que té l'ull per enfocar els objectes propers. Això és producte de l'envelliment del cristal·lí, la part que actua com a lent natural de l'òrgan visual.





Els seus signes es deuen al procés degeneratiu de l'ull. Amb el pas dels anys el cristal·lí va perdent la seva flexibilitat, conseqüència de l'envelliment natural dels pacients.





Els senyals que comencen a aparèixer amb la presbícia són la dificultat per percebre amb nitidesa les lletres petites, presentant una sensació borrosa i distorsionada. Les persones amb vista cansada tendeixen a allunyar els textos que llegeixen, per evadir els símptomes.





Perquè la vista cansada no es torni una càrrega, cal abordar aquest defecte refractiu amb ajuda de la medicina oftalmològica.





Es pot prevenir la vista cansada?





Sense cap dubte, aquesta és una de les preguntes més freqüents. Per desgràcia, la resposta a aquesta interrogant és negativa. Aquest defecte refractiu esdevé d'una causa natural que esmentem anteriorment: l'envelliment del cristal·lí degut l'edat avançada.





La iniciativa frenar la progressivitat dels símptomes retardant el moment d'utilitzar ulleres només és un fals mite. L'ús d'ells no altera aquest procés natural. Per contra, la correcció adequada de proporcionar al pacient un millor confort visual, deixant enrere les dificultats de realització de les tasques diàries.





Un cop hagi aparegut la presbícia, ja sigui entre l'edat dels 40 als 45, les solucions són eficaces, segures i pràctiques. El pacient pot optar per una correcció amb lents de contacte, ulleres o mitjançant cirurgia.





Quan el tractament per a la presbícia s'aplica a temps, la qualitat de vida del pacient es mantindrà, evitant que les dificultats de visió que presenta la vista cansada afectin la persona en la quotidianitat.





Com cuidar-se de la vista cansada





En arribar a l'edat dels 40 anys, cal que estiguis atent davant l'aparició dels símptomes de la vista cansada. Els inconvenients per observar les imatges properes o per llegir, mals de cap i cansament visual després de llargues jornades, són els símptomes més comuns de la presbícia.

En començar a notar-los, cal que assisteixis a consulta amb l'especialista.





La hipermetropia és un altre defecte refractiu que afecta la visió propera. Per això, de patir-la i notar aquests símptomes, consulta amb l'oftalmòleg. Si ja comptes amb tractament correctiu a través de les ulleres o lents de contacte, esbrina altres opcions de tractament adequades al teu cas.





Adopta bons hàbits de treball, sobretot si usualment passes llargues jornades davant de l'ordinador o si llegeixes molt. En passar unes quantes hores realitzant aquestes activitats, la visió col·lapsa, produint fatiga visual, per això és necessari prendre un breu descans cada 30 minuts.





Recomanacions generals sobre la vista cansada





La correcció adequada per tractar la presbícia és el més important per evitar que afecti la qualitat de vida del pacient. Acudeix a la teva consulta oftalmològica perquè l'especialista determini quina és la teva graduació.





La correcció per a la presbícia, igual que per a un altre defecte refractiu, es realitza a través de lents de contacte o ulleres. És important tenir en compte que aquest és un problema visual evolutiu. Per això, hauràs adaptar els vidres o canviar els lents de tant en tant.





Per a això, és important que consideris la teva capacitat d'inversió, triant el tipus de correcció que més s'ajusti al teu pressupost.





Assistir als controls periòdics és important per a la cura de la vista cansada. En complir els 40 anys, generalment comença el procés degeneratiu de l'òrgan òptic. Pel que amb l'assistència mèdica indicada podrà detectar-se a temps i establir un tractament oportú.





Si vols realitzar-te un procediment quirúrgic per tractar la vista cansada, l'especialista et recomanarà quina serà la millor manera. Bé sigui mitjançant una implantació de lents de contacte, làser o implants corneals.





Alimentació òptima per millorar la salut visual





Mantenir una dieta saludable garanteix a la persona una salut òptima, millorant la seva qualitat de vida en tots els sentits. Hi aliments que beneficien directament a l'òrgan visual. No obstant això, això no vol dir que eliminin completament els problemes de l'ull, però si repercutiran de forma positiva en el seu rendiment natural.