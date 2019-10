Dia adverteix de nous riscos als possibles inversors en l'ampliació de capital

La cadena de supermercats Dia ha advertit de nous riscos a inversors i potencials inversors en l'ampliació de capital per 605 milions d'euros, segons consta en un "avís important", aportat com 'addenda', al fullet de l'operació.





En concret, la companyia avisa els inversors que abans de realitzar una inversió en els drets de subscripció preferent i en les noves accions d'avaluar "acuradament" tota la informació inclosa en el fullet, de més de 330 pàgines, la major part en anglès, va salvar l'advertència recollida posteriorment, que figura en castellà.

La cadena de supermercats recalca en aquest afegit que el negoci, la situació financera, dels resultats de les operacions i les perspectives del grup "podrien veure afectades de forma significativa i adversa per qualsevol" dels nous riscos que s'afegeixen.









Un dels riscos que figura en aquest avís és el relacionat amb la rendibilitat i absència de l'aprovació d'un pla de negoci a llarg termini a la data del fullet.





La companyia ha recordat que el grup continua desenvolupant el seu pla de negoci a llarg termini basat en la seva estratègia de transformació, la qual establirà les directrius de la seva nova estratègia, i serà la base per avaluar la possibilitat de recuperació a llarg termini dels seus actius.





A més, ha precisat que el disseny i implementació d'aquest pla a llarg termini és un "exercici complex", que implica l'execució simultània de nombroses iniciatives, les quals poden plantejar reptes operatius importants, de manera que "no és possible garantir" que la estratègia i els objectius es compleixin plenament, que s'aconsegueixin en el termini previst o que no se superin els costos d'execució esperats.





No obstant això, avisa que si no lliurar el futur pla de negocis a llarg termini als creditors abans del tancament de l'exercici de 2019 podria suposar un incompliment dels bons pendents de 2021 i 2023.





DEPENDÈNCIA DE FRIDMAN





La firma, controlada per LetterOne, societat de l'inversor rus Mikhaïl Fridman, propietària de gairebé el 70% de Dia, també ha advertit en el seu informe que el grup pot incomplir les condicions de refinançament després de l'execució de l'oferta, la qual cosa donaria lloc a un supòsit d'incompliment dels nous acords de finançament i, per tant, la cadena de supermercats podria veure incapacitat per continuar com a negoci.





En aquest context, la companyia va aconseguir un acord amb els seus creditors per a la transferència d'actius, passius i contractes a determinades filials de la seva propietat abans del 31 de desembre. La societat considera que "hauria d'estar en condicions d'aplicar el règim 'hive down'" d'acord amb els nous acords de finançament, i ha precisat que es tracta d'un "procés de reestructuració intragrup complex".





Finalment, es detallen diverses operacions vinculades a LetterOne, màxim accionista de la companyia, que posen de manifest la "dependència" que té la cadena de supermercats del fons inversor del milionari rus tot i que precisa que consideren que "totes aquestes operacions s'han realitzat en condicions de mercat i en el millor interès de la societat".