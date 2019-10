Pedro Sánchez cancel·la la seva visita a Los Alcázares per una avaria del Falcon

El secretari general i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha hagut de cancel·lar la seva visita prevista a Los Alcázares aquest migdia per problemes tècnics amb l'avió que el desplaçava des de Madrid.



Sánchez s'ha enlairat des de Madrid i ha hagut de tornar per seguretat a la base àrea de Torrejón d'Ardoz degut a un problema de "despressurització" a la cabina de l'avió privat, que el desplaçava fins a la Regió de Múrcia.



Ha estat "un ensurt gran" però està bé, ha afirmat el secretari general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, a preguntes dels mitjans, després de conèixer la notícia. Així mateix, ha assegurat que Pedro Sánchez tornarà a la Regió, encara que sense poder fixar una data.



Estava previst que Sánchez tornés al municipi, afectat per la DANA de setembre, mes i mig després de la seva primera visita, per conèixer els efectes causats pel temporal.



Tot i l'absència de Pedro Sánchez, l'acte previst al municipi, al qual han acudit unes 200 persones i afiliats, començava amb la intervenció del líder del PSOE regional, i continuava amb la intervenció de l'alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez, i la candidata al Congrés dels Diputats, Marisol Sánchez.