Casado demana aglutinar el vot contra un Sánchez que sempre "traeix"

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha assegurat aquest dijous que el PP és l ' "única garantia de desbloqueig" que pot treure a Espanya de la "paràlisi" i "canviar les coses a millor", donat que, segons ha dit, el cap de l'Executiu en funcions és "sinònim de bloqueig" i ha "traït a tots". Després de presentar la seva "agenda per a una nova majoria", s'ha compromès a "governar per a tots" si guanya les eleccions del 10 de novembre.





Així s'ha pronunciat davant d'un miler de persones -segons fonts del partit-- que ha assistit a l'acte d'obertura de campanya de les generals a l'Hotel Barceló Renaixement de la Illa de la Cartoixa (Sevilla), en què també han participat el president del PP-A i de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, i la presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez.





Andalusia és una comunitat clau per arribar a Moncloa, atès que reparteix 61 escons al Congrés i aconseguir més diputats en aquesta regió ajudaria a Casado en recuperar-se del daltabaix electoral que va patir a l'abril, quan va passar de 137 a 66 escons. Conscients els partits de la importància d'aquesta terra també el cap de l'Executiu en funcions, Pedro Sánchez, ha triat la capital andalusa per donar el tret de sortida a la campanya.









EL PP "ÚNICA GARANTIA DE DESBLOQUEIG"





Casado ha presentat el PP com a garantia de desbloqueig i ha recalcat que Sánchez és "sinònim de bloqueig" perquè quan ha estat al capdavant del PSOE, Espanya ha estat "bloquejada", excepte "quan li van fer dimitir el 2016" per rebutjar l'abstenció a Mariano Rajoy, ja que, al seu entendre, "volia portar a Espanya a unes terceres eleccions" llavors. "En això sembla que està ara si li va malament el resultat", ha postil·lat.





A més, ha acusat de nou a Sánchez de "trair" la socialista Susana Díaz, Albert Rivera (Cs), a Pablo Iglesias (Podem) ia Mariano Rajoy. "És una persona que ha traït a tots, no pacta amb ningú", ha afirmat, per afegir que "no aconseguirà" ara al novembre el que no ha aconseguit aquests mesos.





En aquest sentit, ha ressaltat que Espanya està "bloquejada perquè ho ha volgut l'esquerra" i perquè "ho ha volgut el secretari general del PSOE". "Ens presentem com l'única garantia de desbloqueig", ha abundat, per afegir que el PP sempre ha negociat amb tots els partits "menys amb els independentistes i els batasunes".





Per això, ha afirmat que si el PP treu un escó més a les urnes el proper 10 de novembre aconseguirà "desbloquejar, pactar i evitar la paràlisi que està dessagnant l'economia, la prosperitat i la unitat nacional d'Espanya". "Qualsevol vot que no vagi al PP farà possible que el PSOE pugui tornar a ser investit amb el seu candidat Pedro Sánchez", ha emfatitzat, davant d'un auditori entregat.