Rufián (ERC) carrega contra el PSOE: "Sánchez no té principis"

El candidat d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha iniciat aquest dijous la campanya electoral del 10N carregant contra el PSOE i ha cridat a derrotar-ho per obligar els socialistes a dialogar amb l'independentisme: "(Pere) Sánchez no té principis".





"La bona notícia és que, quan tens davant algú que no té principis, si perd i és feble, s'asseu i parla", ha defensat en l'acte d'inici de campanya, al Sant Andreu Teatre de Barcelona.





Rufià ha insistit que, si el PSOE aconsegueix un bon resultat, pactarà amb PP i Cs, i ha alertat de les conseqüències d'aquest pacte: "Regressió de drets civils, socials i nacionals. Votar a ERC és d'emergència social, civil i nacional aquest 10N", ja que considera que una victòria dels republicans és l'únic obstacle per a evitar-ho.









El cap de llista dels republicans ha cridat a tots els demòcrates a votar per la sentència de l'1-O, l'empresonament dels joves d'Altsasu i els cops de porra policials de les últimes setmanes --ha dit--, entre d'altres fets dels quals acusa l'Estat: "Contra la seva venjança, la nostra victòria".





S'EQUIPARA PSOE I PP





El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès, ha reivindicat que ERC surt en aquesta campanya a repetir la seva victòria de les generals del 28 d'abril: "Qui fracassarà a Catalunya el 10N és Pedro Sánchez. Perquè ERC tornarem a guanyar les eleccions. L'independentisme tornarà a guanyar les eleccions".





També ha intervingut el president del Parlament, Roger Torrent, que ha assegurat que no hi ha cap diferència entre PSOE i PP, i ha apel·lat a una victòria de l'independentisme com la millor resposta a la sentència del Tribunal Suprem: "L'independentisme té, més que mai, l'obligació de guanyar aquestes eleccions".