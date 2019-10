Errejón demana votar perquè es garanteixi la "victòria progressista"

El candidat de Més País a la Presidència del Govern, Íñigo Errejón, ha cridat a mobilitzar-se perquè no es repeteixi la "derrota" de la passada "victòria progressista" causada per una "immensa irresponsabilitat" i perquè PP i Vox "no tinguin una altra oportunitat "i portin al Govern central el que assegura que ja estan fent al Palau de San Telmo, seu del govern de la Junta d'Andalusia.









"La victòria progressista d'abril la van convertir en derrota i estem aquí per garantir que el que els ciutadans diuen a les urnes es respecta després al Congrés dels Diputats", ha dit Errejón en l'obertura de la campanya electoral que ha realitzat aquest dijous a Sevilla, un acte davant unes 200 persones que ha comptat amb el professor de Dret Constitucional Javier Pérez Royo; l'eurodiputada d'Europe Écologie-Les Verts Casa Toussaint; les candidates número u de Més País per Sevilla a l'Congrés, Esperança Gómez, i per Cadis, Maria del Mar Polanco; i la regidora de Més Madrid i candidata al Congrés en aquesta regió, Inés Sabanés, en representació d'Equo.





Per Errejón, Més País ha arribat per garantir que "a la segona va la victòria" i "la protecció, una vida digna, els drets per a les famílies treballadores de tot Espanya". "Cal Més País, cal desbloquejar i un govern al servei de tots els espanyols", conclou, indicant que no es pot permetre que governi "els que volen remuntar 60 anys".