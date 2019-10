Borràs promet "no regalar a canvi de res" els vots de JxCat

El cap de llista d'JxCat a Congrés, Laura Borràs, s'ha compromès aquest dijous a "no regalar a canvi de res" els vots que rebi en les eleccions general del 10 de novembre, sinó oferir-los a canvi de fer política, negociació i diàleg : "Mai un president espanyol podrà dir que són a canvi de res perquè són els vots que han de portar-nos a la independència".





En l'obertura de campanya davant 150 persones al Centre Artesà Tradicionàrius de Barcelona, s'ha llegit un manifest en què es presenten com a veu insubornable de la independència, defensen la unitat d'acció de l'independentisme, demanen solucions polítiques al conflicte i reivindiquen el dret a l'autodeterminació.





L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha demanat fer "un 'prou' enorme, no només al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, també a tots els que volen donar-li suport i a tots els poders que han fet insostenible l'Estat", un ' n'hi ha prou 'que considera que ha traslladat la societat catalana després de la sentència de l'1-O i que s'ha escoltat a la resta d'Europa i el món, ha dit.





Ha acusat al Govern i als que, al seu parer, seran els seus futurs aliats, de bloquejar la política espanyola, i considera que ha quedat clar, també entre les forces independentistes --en al·lusió implícita a ERC--, que votar el PSOE no va servir per a res: "Expliqueu que nosaltres no taparem la seva inutilitat, no farem servir els vostres vots perquè els falsos socialistes segueixin enganyant i sent uns veritables irresponsables que ni tan sols despengen un telèfon".









MISSATGE DE TORRA A SÁNCHEZ





El president de la Generalitat, Quim Torra, ha retret de nou que el president Pedro Sánchez no li agafi el telèfon, que no vulgui anar a Barcelona a parlar ni li convidi a anar a Madrid per parlar del que ha passat després de la sentència, i considera que haurà d'explicar per què no volen negociar amb la Generalitat i per què ha portat la societat a unes noves eleccions.





Segons Torra, hi ha un conflicte polític que cal abordar políticament, perquè "estàs al costat de la responsabilitat o de la irresponsabilitat, com fa Sánchez", i ha deixat clar que Borràs acudirà al Congrés com una veu lliure i valent que insistirà en la defensa del dret a l'autodeterminació, els drets civils i socials i la dignitat de Catalunya.