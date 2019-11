La CUP avisa que si entren al Congrés intentaran "hackejar" el sistema des de dins

El cap de llista de la CUP a l'10N ha preguntat a ERC si "tornarà a regalar els seus vots a canvi de res" per facilitar la investidura de Pere Sánchez, i ha acusat els republicans de voler erigir-se en el nou "partit de centre" català i ocupar així el lloc de l'antiga Convergència.

















Vehí ha afirmat que ERC, amb Gabriel Rufián al capdavant, va pretendre, després de les eleccions del 28 d'abril, "regalar la investidura al PSOE i contribuir a l'apuntalament del règim", justificant la seva actitud per l'amenaça del "trifachito" de PP, Cs i Vox. La candidata anticapitalista creu que ERC, en els últims anys, ha "girat cap al centre tot i definir-se d'esquerres". En aquest sentit, ha criticat "la retòrica simbòlica" dels republicans, en contraposició als "grandiloqüents discursos d'Estat" pronunciats per Rufián des de la tribuna del Congrés.





La CUP ha iniciat aquest dijous la campanya a Girona, on espera aconseguir un escó, a més de, com a mínim, un altre a BarcelonaLa CUP va a les generals convençuda que entrarà al Congrés i que "hi ha partit", com diuen els seus portaveus a les xarxes socials al costat del seu vídeo electoral de caire futbolístic. Amb Mireia Vehí al capdavant, la CUP ha iniciat aquest dijous la campanya a Girona, on espera aconseguir un escó, a més de, com a mínim, un altre a Barcelona.





Vehí avisa que els anticapitalistes, si obtenen representació al Congrés, no treballaran "per la governabilitat" d'Espanya, sinó que intentaran "hackejar" el sistema des de dins. Això sí, descarta exercir una "política simbòlica" com la que en el passat va poder fer Rufián en algunes de les seves intervencions, però ha indicat que la CUP tampoc participarà de forma convencional en l'activitat parlamentària. A tall d'exemple, ha explicat que no preveu "negociar proposicions no de llei en els passadissos" de la càmera.





Els anticapitalistes no es plantegen participar en la tradicional ronda de consultes amb el Rei, ja que sostenen que el monarca és "el símbol del lligat i ben lligat" del franquisme i "la vergonya de tots els avis que estan a les cunetes". Vehí, que condiciona tot diàleg sobre la qüestió catalana al reconeixement a l'autodeterminació de Catalunya ia l'aposta per l'amnistia per als independentistes condemnats a presó, considera que, només forçant la seva "desbordi", l'Estat podria "seure" a negociar.