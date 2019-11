ERC té clar que els seus adversaris no són ni JxCat ni la CUP

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha advertit que el seu partit "no entrarà a realitzar una campanya de retrets entre independentistes" i ha desitjat a JxCat i la CUP "molta sort" el 10N.

















Aragonès no ha volgut respondre a les crítiques que ahir a la nit va llançar JxCat a ERC per haver-se abstingut en la investidura del socialista Pedro Sánchez a canvi de "res". Ha puntualitzat que "ERC té clar" que els seus "adversaris no són altres independentistes, que són companys de viatge", de manera que no entrarà "en una dinàmica de retrets mutus".





"Podríem fer-los -ha matisat i recordar com JxCat va regalar la presidència de la Diputació de Barcelona el PSC a canvi de res, quan hi havia l'alternativa de tenir un president independentista, però no entrarem en la dinàmica de fer retrets a altres independentistes."





I ha insistit: "Desitgem molta sort a totes les candidatures independentistes, i el que no farem és dedicar-nos a donar-los cops de colze als que són els nostres companys de viatge. Aquesta és l'actitud d'ERC, i creiem que és la que toca, perquè és l'actitud responsable ". Al seu entendre, "l'adversari és el PP, el PSOE, Cs i Vox, no uns altres independentistes".





Segons Aragonès, "avui ens trobem a un Pedro Sánchez amb el qual és molt difícil, gairebé impossible, negociar res, però el que va fer ERC (amb la seva abstenció) és posar el PSOE davant un mirall, perquè els seus votants veiessin com Sánchez no va voler fer un Govern d'esquerres, de manera que ara els demanem que confiïn en ERC ".