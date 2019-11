Els Mossos pendents dels plans dels CDR per alterar les eleccions del 10N

Els plans dels Mossos -en els quals participaran agents de la Policia Nacional- inclouen el blindatge dels col·legis catalans on es van a desenvolupar les votacions i on s'ha detectat ja que els CDR buscaran protagonitzar les seves accions el proper 10 de novembre.

















Els Mossos tenen ja dissenyat un pla especial d'actuació per tractar de fer front als plans dels CDR en la jornada de reflexió que volen convertir en una altra jornada de protestes, caos i violència per atemorir els votants no independentistes.





Així, hi ha una doble via d'actuació. La primera, posar en marxa un dispositiu en els accessos als recintes, que s'iniciaria el divendres 8 tancant al seu interior un nombre suficient d'efectius policials que pugui impedir l'assalt dels CDR si intenten ocupar-los.





Els especialistes d'informació policials han detectat que alguns integrants dels CDR s'han plantejat ocupar col·legis on està previst que se celebrin votacions el 10-N per alterar el funcionament normal de la jornada del 10 de novembre.





Per a la polícia aquestes accions no només busquen alterar la jornada en aquests col·legis, sinó traslladar una imatge de temor i d'intimidació cap als votants no independentistes.





Els Mossos compten amb l'assessorament i la col·laboració fonamentalment de la Policia Nacional, els anàlisi també apunten en aquesta mateixa direcció.





Alguns experts han batejat les actuacions dels CDR com el "efecte moll", estrènyer i afluixar per prolongar en el temps la imatge internacional que els carrers de Catalunya estan a les mans. El Govern, de moment, en previsió de les eleccions del 10 de novembre i de la visita del Rei aquest dilluns, ha enviat a altres 300 agents antiavalots de la Policia Nacional.





A més, el Ministeri de l'Interior manté aquarterats a gairebé un miler d'agents de la Guàrdia Civil.