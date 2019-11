L'alcalde de Badalona afirma que l'edifici deteriorat "està afectat d'aluminosi"

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Àlex Pastor, ha assegurat que l'edifici deteriorat, pel qual han desallotjat 14 habitatges aquest divendres i deu més dilluns passat, "està afectat d'aluminosi" i que el consistori ja va avisar i va notificar que s'havia de rehabilitar la façana.





En declaracions als mitjans aquest divendres, Pastor ha lamentat que no s'hagin fet aquestes reformes: "Aquest és l'exemple que, quan un edifici no té manteniment, no té inversió, tenim aquest problema".





Ha afirmat que aquest divendres han hagut de desallotjar els veïns per un problema de seguretat, ja que no saben cap a quin costat caurà l'edifici, i ha celebrat que no hi hagi víctimes mortals, "que podria haver perfectament".