Errejón ignora el promès i no retira candidatures tot i les males perspectives electorals

A pocs dies de les eleccions generals, apareixen les primeres fractures al si de Más País. I és que Íñigo Errejón s'està distanciant d'allò que va prometre quan va llançar la seva candidatura per al 10-N. El nou agent polític serviria per teixir majories i evitar el bloqueig polític.





No obstant això, Más País divideix el vot d'esquerres, segons llancen totes les enquestes. Tot i les gens favorables perspectives electorals, Errejón s'ha oblidat del que en el seu moment va acceptar aplicar abans del 10 de novembre si les expectatives no eren favorables: retirar llistes en les circumscripcions on no fos possible treure escó o on perjudicava a la suma d'esquerres.





Fins ara el líder de Más País i el seu entorn proper, ha rebutjat retirar candidatures en diverses de les 18 circumscripcions al Congrés dels Diputats en què s'han presentat -d'un total de 52- malgrat les peticions.





La majoria de les enquestes donen uns resultats dolents a Más País i, en el millor dels casos, la formació de Errejón aconseguiria tot just quatre escons a tot Espanya.





La participació de Más País en diverses províncies està beneficiant a altres formacions com a Vox.





Més enllà de retirar candidatures, Errejón aspira a situar-se per sobre del 5% dels vots -les enquestes el situen al voltant del 3% - i obtenir cinc escons. Així, podria formar grup parlamentari propi.





En el si de Más País cada vegada són més les veus que demanen un replegament a les províncies amb menys expectatives electorals per evitar la divisió del vot d'esquerres. Però a pocs dies dels comicis, la postura de Errejón no sembla que hagi de canviar.