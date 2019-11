El PSOE reitera que no va a formar una gran coalició amb el PP després del 10-N

La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ha reiterat aquest dissabte 2 de novembre queel PSOE no va a formar una gran coalició amb el PP després de les eleccions del 10 de novembre: "No es pactarà amb aquells que pacten amb l'extrema dreta" .





Abans d'un acte electoral al costat del candidat del PSC per Tarragona, Joan Ruiz, la ministra ha declarat als periodistes que espera que no hi hagi un bloqueig "indesitjable" als socialistes, i ha destacat que la seva formació és la que va ser mayoritamente recolzada en les eleccions del 28 d'abril.





Ha afegit que el PSOE és qui pot "tornar a donar a aquest país estabilitat, coherència, solvència i futur" ja que té equip, programa, extensió territorial i futur.





RESPECTAR LA JORNADA DE REFLEXIÓ





En relació a possibles actuacions de Tsunami Democràtic per al dia de reflexió, ha fet una crida a que no hi hagi disturbis, i ha advertit que no complir els drets dels votants pot suposar la comissió de delictes electorals.





"Estem parlant de drets democràtics i constitucionals, els que té la ciutadania per votar lliurement i en pau", i ha demanat calma i raonabilitat durant la jornada de reflexió.





DÓNA SUPORT L'ACTE DEL REI A BARCELONA





També ha demanat que no hi hagi cap alteració de l'ordre públic durant la visita del rei Felip VI a Barcelona, que té lloc aquest dilluns: "Esperem que la gent respecti aquest acte constitucional i que es desenvolupi amb total normalitat".





Ha considerat que "no té sentit" que JxCat i ERC hagin demanat que s'ajorni la visita del monarca, ja que, segons Delgado, és un acte institucional i no un acte electoral.





En referència als líders independentistes de l'1-O condemnats pel Tribunal Suprem, ha dit que el procés judicial ha estat ple de garanties i que "ningú ha estat condemnat per les seves idees, sinó per la comissió d'uns fets delictius".