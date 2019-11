Podem no renuncia a convèncer els catalans que hi ha una Espanya "que vol conviure" amb ells

Jaume Asens, Ada Colau, Rosa Lluch (comuns) i Irene Montero (Unides Podem) en un acte d'ECP a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en campanya de les eleccions generals del 10 de novembre de 2019 / EP









La portaveu parlamentària de Podem, Irene Montero, ha assenyalat aquest dissabte 2 de novembre que la seva formació no renunciarà a convèncer la ciutadania catalana que hi ha una Espanya "que vol conviure" amb ells, i alerta que el president del Govern en funcions , Pedro Sánchez, vol utilitzar-los com a "excusa" per aconseguir un pacte amb la dreta que li permeti retallar en serveis públics en cas de crisi econòmica.





"Crec que si un error han comès els partits independentistes a Catalunya és no voler reconèixer una evidència, i és que hi ha una Espanya que vol cuidar Catalunya, que vol respectar el que decidiu, però que no renuncia a convèncer-vos que volem conviure amb vosaltres ", ha assenyalat Montero en un acte polític a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), en el qual l'han acompanyat l'alcaldessa de la ciutat comtal, Ada Colau, el candidat per Barcelona, Jaume Asens, i la candidata al Senat, Rosa Lluch.





La número dos de Podem ha incidit que davant dels que volen instal·lar "l'amenaça" sobre milions de persones de l'aplicació de l'article 155, hi ha una Espanya que és majoria i que vol el diàleg per trobar solucions a la crisi catalana .





Per això, Montero ha apuntat que caldrà valentia, honestedat i estabilitat política, atès que tant Espanya com Catalunya són "diversos" i compten "amb diversos sentiments nacionals". Llavors, ha lamentat que Sánchez no compti amb cap d'aquestes característiques, i ha retret al PSOE que retirés les referències a la plurinacionalitat del programa per la repetició electoral.





"Es pensen que som 'tontos', estan fent electoralisme barat amb el projecte de convivència a Catalunya", ha asseverat, per després insistir que, ja que el diàleg per buscar una solució al conflicte "no es farà en un dia", és necessària estabilitat política i escoltar la ciutadania "per intentar arribar a un punt comú".





SÁNCHEZ NO AGAFA "EL BOU PER LES BANYES"





Segons el parer de Montero, Sánchez des que és president "no ha agafat el toro per les banyes" en la qüestió catalana, i ha apuntat que més aviat al contrari, canvia de posició segons li convé: "Hi ha molt votant del PSOE a Catalunya que no sap que Sánchez es va a trobar si el vota ".





Davant d'aquests canvis, Montero ha reivindicat que Unides Podem és l'únic espai polític que ha mantingut una única posició a Catalunya, i que l'ha defensat tant a Madrid com a Barcelona. "Diem que d'això no se surt amb jutges o amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, sinó arremangant i posant-se a treballar, amb hores de diàleg", ha postil·lat, per després afegir que d'aquesta situació després del diàleg "només es surt votant ".





MIRAR-SE EN COLAU





Després, Montero ha desgranat part de les mesures programàtiques que el partit morat vol impulsar en cas que guanyi les eleccions, com intervenir el mercat del lloguer, crear una empresa pública d'energia o augmentar impostos als rics i grans empreses, i ha recalcat que els poders econòmics no els volen en un Consell de Ministres perquè saben que si ells hi són, "no els agafaran el telèfon".





"Vosaltres a l'ajuntament de Barcelona teniu una alcaldessa que és prova de per què no volen" que Unides Podem arribi al Govern d'Espanya, ha afegit elogiant la gestió de Colau al capdavant del consistori.





Montero ha recordat que l'alcaldessa ha creat ja una empresa pública d'energia, ha instaurat el dentista públic i ha limitat les cases d'apostes, per després indicar que a ells si arriben a l'Executiu no els tremolarà tampoc la mà. "I si algú té algun dubte, que miri a l'alcaldessa de Barcelona", ha asseverat.





Així mateix, Colau ha elogiat Montero per anar a Santa Coloma de Gramenet després del debat a set d'aquest divendres que va acabar tard i amb els seus tres fills: "Esperem que compensi algun dia. Ara mateix no, però espero que algun dia us compensi. com a mare t'ho dic ".