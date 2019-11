Últimes enquestes: El PSOE guanya, el bloqueig segueix

En l'últim dia per emetre enquestes sobre intenció de vot abans de les eleccions generals del 10 de novembre, el panorama segueix pràcticament inamovible: el PSOE tornaria a guanyar les eleccions, però l'aritmètica deixa les coses molt semblants a les de fa sis mesos: bloqueig. I és que les dretes i les esquerres no sumen majories.





Aquestes són les dades que ofereixen enquestes com les de 40dB per a El País que li dóna als socialistes 121 escons, perdent dos escons i amb una pujada del PP fins als 91 diputats. Aquesta suma és l'única que suma només amb dos partits i és que les dades deixen un panorama complicat per als pactes. Així, Unides Podem perdria 9 escons i es quedaria amb 31, i en canvi el nou partit d'Iñigo Errejón, Més País, no se'ls enduria i es quedaria amb tan sols 5 diputats, el mínim per tenir grup propi. La suma, doncs, dóna 157, a nou punts de la majoria absoluta.













Però la dreta tampoc suma, segons aquesta enquesta, la gran recuperació del PP, i fins i tot la de Vox, que sumaria 22 diputats més fins a arribar als 46, no serien suficients ni sumant a Ciutadans. 40dB segueix reafirma la tendència a la baixa del partit d'Albert Rivera que perdria 43 diputats i es quedaria amb només 14 escons. Així, el bloc de dretes sumaria 151 diputats.





Això deixa un panorama que portaria a tres escenaris: o la necessitat d'un pacte de govern amb el suport de partits nacionalistes i fins i tot independentistes, un pacte del bipartidisme entre PSOE i PP, o abocar als ciutadans a unes terceres eleccions.





El panoráma que reflecteix el Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a El Periódico és pràcticament el mateix. Els socialistes podrien treure entre 119 o 123 diputats, Podem entre 37 i 41 (més generós que 40dB) i Més País es quedaria sense grup propi sumant tan sols entre 2 i 4 escons. L'única opció que es veu en aquesta enquesta és que tots ells sumin amb ERC que arribaria als 14 o 15 diputats que necessitarien per a la majoria absoluta.





La dreta tampoc sumaria segons GESOP, i és que al PP li dóna entre 84 i 87 diputats, a Vox li dóna una pujada similar a la dels populars i seria tercera força política sumant entre 49 i 53 diputats. Mentrestant, aquesta enquesta portaria a Ciutadans quedar-se tan sols amb una forquilla d'entre 13 a 17 diputats i fins i tot quedar-se per darrere d'Esquerra.





Les enquestes són només prediccions i s'haurà d'esperar al 10-N per resoldre una incògnita que cada vegada apareix més clara, la ingovernabilitat jo els pactes que semblaven impossibles són els protagonistes. A més de l'abstenció.